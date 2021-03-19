Стали відомі всі чвертьфіналісти Ліги Європи

До вісімки найкращих не потрапив жоден український клуб

Минулого року «Шахтар» грав у півфіналі Ліги Європи, але цього сезону не зміг виконати заявлене бажання дійти до фіналу турніру. Його суперник «Рома» виявилася сильнішою і заслужено перемогла. Не вистачило майстерності й київському «Динамо», аби здолати іспанський «Вільярреал». Проте сенсація все ж таки сталася. Загребське «Динамо» змогло забити тричі «Тоттенгему» і вибити команду Жозе Моурінью з розіграшу.

Пройшов у чвертьфінал і «Манчестер Юнайтед», який зумів завдяки єдиному голу Поля Погба перемогти на виїзді «Мілан».

Ще одна сенсація трапилася в Глазго, де чеська «Славія» здолала місцевий «Рейнджерс». Гра завершилася скандалом і бійкою.

В решті матчів суперники зберегли перевагу, яку досягли після перших матчів 1/8 фіналу. «Аякс» здолав «Янг Бойз» (0:2), «Арсенал» поступився «Олімпіакосу» (0:1), але пройшов далі, а «Мольде» перемогло «Гранаду» (2:1), але все одно припинило боротьбу.

Таким чином, боротьбу за євротрофей продовжують по два представника Англії («Арсенал», «Манчестер Юнайтед») і Іспанії («Гранада», «Вільярреа»л), а також «Аякс» (Нідерланди), «Динамо» Загреб (Хорватія), «Рома» (Італія), «Славія» Прага (Чехія).

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи відбудеться 19 березня о 14:00 за київським часом.

Фінал турніру пройде в Гданську 26 травня.



