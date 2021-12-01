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    Луческу став претендентом на посаду головного тренера збірної Румунії

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    Мірча Луческу може очолити збірну Румунії - Луческу став претендентом на посаду головного тренера збірної Румунії
    Мірча Луческу може очолити збірну Румунії
    фото з відкритих джерел

    Син тренера київського «Динамо» відмовився очолити національну команду

    Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу може очолити збірну Румунії. Про це повідомляє румунське видання Digi Sport.

    76-річний наставник є одним з претендентів на місце, яке займав Мірел Редой. Напередодні він пішов у відставку. Фахівець не виконав завдання потрапити на чемпіонат світу і з ним угоду не продовжили.

    Федерація футболу Румунії розглядає десять кандидатур. До списку увійшли Мірча Луческу («Динамо» Київ), Ангел Йорденеску, Едвард Йорденеску, Віктор Піцурке, Космін Олерою («Шарджа»), Дан Петреску («ЧФР Клуж»), Адріан Урсеа, Адріан Муту, Ласло Белені та Костянтин Гілке.

    Відмовилися очолити збірну син Мірчи Луческу Разван та Георгій Хаджі.

    Мірча Луческу раніше працював з національними командами Румунії і Туреччини.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу
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    Луческу став претендентом на посаду головного тренера збірної Румунії