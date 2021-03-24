Колишньому президенту ФІФА Блаттеру заборонили займатися футболом

Його та та колишнього генсека організації покарали за порушення кодексу етики

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер і колишній генеральний секретар організації Жером Вальке відсторонені від будь-якої футбольної діяльності на 6 років і 8 місяців за порушення кодексу етики. Як повідомляє сайт ФІФА, Блаттер і Вальке виписували незаконні преміальні виплати вищим керівникам організації.

Дискваліфікація Блаттера і Вальке почнеться після закінчення попереднього відсторонення. Для Блаттера нові санкції наберуть чинності 8 жовтня 2021 року, а для Вальке – 8 жовтня 2025 року. Крім того, обидва оштрафовані на 1 мільйон швейцарських франків.

85-річний Блаттер очолював ФІФА з 1998 по 2015 рік. Восени 2015 року його вже було відсторонено від діяльності в зв'язку зі справою про незаконне переведення 2 мільйонів швейцарських франків тодішньому главі УЄФА Мішелю Платіні. Блаттер був відсторонений на 8 років від футбольної діяльності, після апеляції термін був скорочений до шести років.

Крім того, Блаттера звинувачували у продажу прав Карибського футбольного союзу на трансляції чампіонатів світу 2010-го і 2014-го років за заниженою вартістю (600 тисяч доларів). У червні минулого року Блаттер заявив, що розслідування у цій справі закрито.