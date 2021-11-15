Команди України та Росії зіграють в одній групі волейбольної Ліги чемпіонів

«Прометей» з Кам'янського дебютує у найсильнішому турнірі Європи

Чемпіонки України та Росії з волейболу потрапили до однієї групи волейбольної Ліги чемпіонів. «Прометей» з Кам’янського дебютує у турнірі і перший матч проведе 24 листопада в Мінську проти калінінградського «Локомотива».

Першу домашню гру українки зіграють 8 грудня проти польського «Жешува», а 22-го приймуть німецький «Дрезднер». На цьому матчі на своєму майданчику для «Прометея» завершуються. 8 січня вони грають у Польщі, 2 лютого в Туреччині вони приймуть «Локомотив», а завершать груповий етап 5 лютого в Німеччині.

На шляху до групового раунду Ліги чемпіонів «Прометей» вибив чемпіонок Швейцарії з клубу «Воллей».

«Прометей» був створений лише 2019 року.