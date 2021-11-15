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    Команди України та Росії зіграють в одній групі волейбольної Ліги чемпіонів

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    Українки дебютують у Лізі чемпіонів - Команди України та Росії зіграють в одній групі волейбольної Ліги чемпіонів
    Українки дебютують у Лізі чемпіонів
    Фото: СК Прометей

    «Прометей» з Кам'янського дебютує у найсильнішому турнірі Європи

    Чемпіонки України та Росії з волейболу потрапили до однієї групи волейбольної Ліги чемпіонів. «Прометей» з Кам’янського дебютує у турнірі і перший матч проведе 24 листопада в Мінську проти калінінградського «Локомотива».

    Першу домашню гру українки зіграють 8 грудня проти польського «Жешува», а 22-го приймуть німецький «Дрезднер». На цьому матчі на своєму майданчику для «Прометея» завершуються. 8 січня вони грають у Польщі, 2 лютого в Туреччині вони приймуть «Локомотив», а завершать груповий етап 5 лютого в Німеччині.

    На шляху до групового раунду Ліги чемпіонів «Прометей» вибив чемпіонок Швейцарії з клубу «Воллей».

    «Прометей» був створений лише 2019 року.

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    Теги: волейбол ВК «Прометей» (Кам'янське)
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    Команди України та Росії зіграють в одній групі волейбольної Ліги чемпіонів