Парагвайський тенісист зробив сексистську заяву після поразки на «Ролан Гаррос»

glavcom.ua
Артем Худолєєв
Даніель Вальєхо на «Ролан Гаррос» зазнав поразки у матчі проти француза Моїза Куаме
Вальєхо: Для суддівства потрібен чоловік

Парагвайський тенісист Даніель Вальєхо зробив скандальну заяву після поразки у матчі «Ролан Гаррос» проти француза Моїза Куаме (3:6, 5:7, 6:3, 6:2, 6:7 (8:10)). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMC Sport

На думку Вальєхо, суддя Ана Карвалью недостатньо жорстко відреагувала на поведінку публіки, дозволивши вболівальникам, як він вважає, надто сильно вплинути на перебіг матчу.

«Такі матчі мають судити чоловіки, для жінки це дуже складно. Для суддівства потрібен чоловік, тому що публіка дуже вимоглива і, щоб протистояти натовпу, потрібна велика сила. Вболівальники справді дозволяли собі зайвого, але я розумію, що вони підтримують свого співвітчизника. Це дуже емоційна публіка, тож я був готовий: я знав, що буде саме так. І, чесно кажучи, це мені не завадило – навпаки, це мене надихнуло», – заявив Вальєхо.

Нагадаємо, українська тенісистка Олександра Олійникова на пресконференції надала докази підтримки безпрапорною опоненткою Діаною Шнайдер панівного в Росії режиму. 

Олійникова показала світлини та скріншоти соцмереж «нейтралки». Зокрема, Шнайдер брала участь у виставкових поєдинках за кошти державного «Газпрому».

Також вона активно ставить вподобайки Маргаріті Сімоньян та іншим російським пропагандистам.

Костюк впевнено пройшла до четвертого кола «Ролан Гаррос»
Парагвайський тенісист зробив сексистську заяву після поразки на «Ролан Гаррос»
Дівоча збірна України здобула другу перемогу на Турнірі розвитку УЄФА
Збірна України з футболу зазнала кадрових втрат перед грою з Польщею
Став відомий склад молодіжної збірної України з футболу на матчі проти США та Японії
Гравець збірної України з футболу перейшов до менхенгладбахської «Боруссії»
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

