Даніель Вальєхо на «Ролан Гаррос» зазнав поразки у матчі проти француза Моїза Куаме

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Вальєхо: Для суддівства потрібен чоловік

Парагвайський тенісист Даніель Вальєхо зробив скандальну заяву після поразки у матчі «Ролан Гаррос» проти француза Моїза Куаме (3:6, 5:7, 6:3, 6:2, 6:7 (8:10)). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMC Sport

На думку Вальєхо, суддя Ана Карвалью недостатньо жорстко відреагувала на поведінку публіки, дозволивши вболівальникам, як він вважає, надто сильно вплинути на перебіг матчу.

«Такі матчі мають судити чоловіки, для жінки це дуже складно. Для суддівства потрібен чоловік, тому що публіка дуже вимоглива і, щоб протистояти натовпу, потрібна велика сила. Вболівальники справді дозволяли собі зайвого, але я розумію, що вони підтримують свого співвітчизника. Це дуже емоційна публіка, тож я був готовий: я знав, що буде саме так. І, чесно кажучи, це мені не завадило – навпаки, це мене надихнуло», – заявив Вальєхо.

Нагадаємо, українська тенісистка Олександра Олійникова на пресконференції надала докази підтримки безпрапорною опоненткою Діаною Шнайдер панівного в Росії режиму.

Олійникова показала світлини та скріншоти соцмереж «нейтралки». Зокрема, Шнайдер брала участь у виставкових поєдинках за кошти державного «Газпрому».

Також вона активно ставить вподобайки Маргаріті Сімоньян та іншим російським пропагандистам.