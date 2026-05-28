Переможець найдраматичнішого матчу «Ролан Гаррос» 2026 розкритикував суддю

glavcom.ua
Якуб Меншик став черговою жертвою паризької спеки
фото: Reuters
Якубу Меншику не сподобалося ставлення судді до себе під час поєдинку 

Матч другого кола на «Ролан Гаррос» 2026 між 20-річним чеським тенісистом Якубом Меншиком та аргентинцем Маріано Навоне став не тільки найбільш драматичним та виснажливим поєдинком поточного турніру, а і завершився гучним скандалом.

Перебіг матчу 

Чеський тенісист вирвав перемогу в п'яти сетах із рахунком 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (13:11), змагаючись під палючим сонцем протягом 4 годин і 41 хвилини. Меншик лідирував за сетами, проте Навоне щоразу зрівнював рахунок, перевівши гру у вирішальний тайбрейк. Чеський спортсмен змарнував сім матчпойнтів, але зміг реалізувати восьму спробу. Одразу після переможного очка Меншик через сильні судоми та повне зневоднення безпорадно рухнув на корт і тривалий час не міг поворухнутися, через що зрештою залишив майданчик в інвалідному візку.

Завдяки цій перемозі Меншик уперше в кар'єрі пробився до третього кола Ролан Гаррос, де на нього чекає австралієць Алекс де Мінор. Останній підійде до матчу значно свіжішим, оскільки пройшов далі без боротьби через відмову бельгійця Александра Блокса. Меншик підкреслив, що де Мінор має схожий із Навоне стиль гри, тож поєдинок буде вкрай складним, але він налаштований використати день відпочинку на максимум після відновлювальних процедур.

Критика від Меншика на пресконференції

Після матчу Якуб Меншик описав свій фізичний стан під час гри, звинувативши організаторів у занадто жорстких часових лімітах. Спортсмен зазначив, що перші три сети почувався добре, але на початку четвертої партії його організм перестав засвоювати рідину та електроліти, через що він фактично припинив пити, спровокувавши появу судом. Тенісист назвав божевіллям проведення матчів тривалістю понад 4,5 години під прямими сонячними променями у таку спеку. За словами Меншика, 90 секунд під час зміни сторін – це катастрофічно мало, адже поки гравець сідає, у нього залишається близько 30 секунд, за які неможливо встигнути бодай трохи охолодитися.

Але головним об'єктом критики тенісиста став французький арбітр на вишці Александре Жюж, який занадто безкомпромісно карав Меншика за порушення часового регламенту. Суддя не став робити поправку на нестерпні погодні умови, через що чех навіть втратив першу подачу в один із важливих моментів. Одразу після завершення гри Жюж підійшов до Меншика, який лежав на землі, і між ними відбувся діалог, деталі якого тенісист відмовився розголошувати, проте висловив своє повне обурення. Він заявив, що повністю поважає правила, але за такої спеки все перетворюється на хаос. Будь-який глядач на трибунах попросив би дати гравцеві ще кілька секунд, але арбітр проявив жорсткість, тому поважати таку поведінку Меншик не може.

Легендарного Джоковича запідозрили в симуляції на «Ролан Гаррос»: як відреагував серб
Турнір «Газпрому» та лайки пропагандистам. Олійникова показала «досьє» суперниці на «Ролан Гаррос»
Переможець найдраматичнішого матчу «Ролан Гаррос» 2026 розкритикував суддю
Стали відомі перші деталі розкладу Паралімпійських ігор 2028 в Лос-Анджелесі
Черговий тренер залишився без роботи в чемпіонаті Італії
Міжнародна федерація хокею повернула три білоруські команди до змагань

