Костюк принесла Україні першу перемогу над збірною Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг

Українська тенісистка впевнено здолала опонентку в двох сетах

Друга ракетка України Марта Костюк переграла польку Магду Лінетт у кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті Костюк ішла з опоненткою нога в ногу. Обидві тенісистки зосередилися на власних подачах. А вирішальним став десятий гейм, коли українка зуміла дотиснути Лінетт на її подачі.

А от на другу партію спротиву польської тенісистки вже не вистачило. Костюк же задомінувала на корті. За 38 хвилин вона зуміла повісити Лінетт «бублик», відігравши вдало і на власній, і на чужій подачах.

Кубок Біллі Джин Кінг

Магда Лінетт (Польща) – Марта Костюк (Україна) 4:6, 0:6

Суперниці першими вийшли на корт у матчевому протистоянні національних команд України та Польщі. Другою гратиме найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна. Її суперницею стане Катаржина Кава.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Олександра Олійникова

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі на Кубок Біллі Джин Кінг

Магда Лінетт

Майя Хвалинська

Лінда Клімовічова

Катаржина Кава

Мартина Кубка

Капітан – Давид Целт

До слова, Юлія Стародубцева зазнала поразки у першому у кар'єрі фіналі турніру WTA. Українка поступилася американці Джессіці Пегулі у Чарльстоні. Вона взяла по два гейми в двох сетах.

Нагадаємо, Іга Швьонтек повідомила про початок співпраці з новим тренером. Новим фахівцем у команді польки став Франсіско Ройг Женіс. Іспанський тренер раніше працював із італійцем Маттео Берреттіні.