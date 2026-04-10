Костюк принесла Україні першу перемогу над збірною Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг

Антон Федорців
glavcom.ua
Марта Костюк влаштувала розгром суперниці
фото: Reuters

Українська тенісистка впевнено здолала опонентку в двох сетах

Друга ракетка України Марта Костюк переграла польку Магду Лінетт у кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті Костюк ішла з опоненткою нога в ногу. Обидві тенісистки зосередилися на власних подачах. А вирішальним став десятий гейм, коли українка зуміла дотиснути Лінетт на її подачі.

А от на другу партію спротиву польської тенісистки вже не вистачило. Костюк же задомінувала на корті. За 38 хвилин вона зуміла повісити Лінетт «бублик», відігравши вдало і на власній, і на чужій подачах.

Кубок Біллі Джин Кінг

Магда Лінетт (Польща) – Марта Костюк (Україна) 4:6, 0:6

Суперниці першими вийшли на корт у матчевому протистоянні національних команд України та Польщі. Другою гратиме найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна. Її суперницею стане Катаржина Кава.

Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Олександра Олійникова
  • Людмила Кіченок
  • Надія Кіченок

Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі на Кубок Біллі Джин Кінг

  • Магда Лінетт
  • Майя Хвалинська
  • Лінда Клімовічова
  • Катаржина Кава
  • Мартина Кубка

Капітан – Давид Целт

До слова, Юлія Стародубцева зазнала поразки у першому у кар'єрі фіналі турніру WTA. Українка поступилася американці Джессіці Пегулі у Чарльстоні. Вона взяла по два гейми в двох сетах.

Нагадаємо, Іга Швьонтек повідомила про початок співпраці з новим тренером. Новим фахівцем у команді польки став Франсіско Ройг Женіс. Іспанський тренер раніше працював із італійцем Маттео Берреттіні.

