Костюк принесла Україні першу перемогу над збірною Польщі в Кубку Біллі Джин Кінг
Українська тенісистка впевнено здолала опонентку в двох сетах
Друга ракетка України Марта Костюк переграла польку Магду Лінетт у кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».
У першому сеті Костюк ішла з опоненткою нога в ногу. Обидві тенісистки зосередилися на власних подачах. А вирішальним став десятий гейм, коли українка зуміла дотиснути Лінетт на її подачі.
А от на другу партію спротиву польської тенісистки вже не вистачило. Костюк же задомінувала на корті. За 38 хвилин вона зуміла повісити Лінетт «бублик», відігравши вдало і на власній, і на чужій подачах.
Кубок Біллі Джин Кінг
Магда Лінетт (Польща) – Марта Костюк (Україна) 4:6, 0:6
Суперниці першими вийшли на корт у матчевому протистоянні національних команд України та Польщі. Другою гратиме найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна. Її суперницею стане Катаржина Кава.
Склад збірної України на Кубок Біллі Джин Кінг
- Еліна Світоліна
- Марта Костюк
- Олександра Олійникова
- Людмила Кіченок
- Надія Кіченок
Капітан – Ілля Марченко
Склад збірної Польщі на Кубок Біллі Джин Кінг
- Магда Лінетт
- Майя Хвалинська
- Лінда Клімовічова
- Катаржина Кава
- Мартина Кубка
Капітан – Давид Целт
До слова, Юлія Стародубцева зазнала поразки у першому у кар'єрі фіналі турніру WTA. Українка поступилася американці Джессіці Пегулі у Чарльстоні. Вона взяла по два гейми в двох сетах.
Нагадаємо, Іга Швьонтек повідомила про початок співпраці з новим тренером. Новим фахівцем у команді польки став Франсіско Ройг Женіс. Іспанський тренер раніше працював із італійцем Маттео Берреттіні.
