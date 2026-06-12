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Вімблдон 2026: організатори повідомили про рекордний призовий фонд

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Вімблдон 2026: організатори повідомили про рекордний призовий фонд
На Вімблдоні 2026 буде розіграний найбільший призовий фонд в історії турніру
фото: Wimbledon

Володар титулу отримає понад 4 млн євро

На престижному тенісному турнірі Вімблдон 2026 розіграють найбільший призовий фонд в історії цього змагання – 74 мільйони євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на організаторів турніру.

Організатори головного турніру сезону-2026 на трав'яному покритті оголосили про рекордний призовий фонд мейджору. Загальна сума виплат зросла до 64.2 млн фунтів стерлінгів (близько 74 млн євро), що на 20% більше, ніж торік.

Останніми роками організатори зосередилися на збільшенні призових фондів у всіх раундах: не лише для чемпіонів, а й для тенісистів, що вибули на ранніх стадіях. Це пов'язано зі справедливим розподілом доходів у спортсменів. Вімблдон зберігає систему, в якій чоловіки та жінки отримуватимуть рівну суму призових.

Найбільший гонорар отримають переможці чоловічого й жіночого одиночних турнірів – по 4.1 млн євро, а віцечемпіони – по 2 млн. А ті, хто пройдуть до основної сітки одиночного розряду Вімблодона 2026, отримають близько 92 000 євро проти 76 000 євро у сезоні-2025. Окремо зросте й призовий фонд кваліфікації – на 25% до близько 7.6 млн євро.

Призові Вімблдона 2026:

  • Переможець: 3.6 млн фунтів (4.1 млн євро)
  • Фінал: 1.8 млн фунтів (2 млн євро)
  • Півфінал: 900 тис. фунтів (1 млн євро)
  • Чвертьфінал: 480 тис. фунтів (555 тис. євро)
  • Четверте коло: 300 тис. фунтів (347 тис. євро)
  • Третє коло: 185 тис. фунтів (214 тис. євро)
  • Друге коло: 126 тис. фунтів (146 тис. євро)
  • Перше коло: 80 тис. фунтів (92 тис. євро)

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки третього Мейджора сезону – Вімблдону.

Вімблдон цього року відбудеться 29 червня – 12 липня. Матчі кваліфікації турніру пройдуть традиційно перед стартом основного турніру. До заявки кваліфікації Вімблдону 2026 потрапили українські тенісисти Вероніка Подрез та Віталій Сачко.

Теги: теніс Вімблдон

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