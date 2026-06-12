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Український футболіст Пищур офіційно перейшов у «Жирону»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Український футболіст Пищур офіційно перейшов у «Жирону»
Олександр Пищур став гравцем «Жирони»
фото: ФК Жирона

Нападник української молодіжки підписав контракт до літа 2031 року

Каталонська «Жирона» офіційно оголосила про підписання українського нападника угорського «Дьора» Олександра Пищура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Жирони».  

Зазначається, що контракт 21-річного футболіста з «червоно-білими» буде діяти до літа 2031 року. Сума трансферу українця не повідомляється, однак інсайдер Фабріціо Романо стверджував, що за українця заплатять 1 мільйон євро.

Пищур – вже четвертий український футболіст у складі каталонського клубу. У «Жироні» наразі грають вінгер Віктор Циганков, нападник Владислав Ванат, а також голкіпер Владислав Крапивцов.

В сезоні 2025/26 Олександр Пищур зіграв 36 матчів на клубному рівні, відзначившись 5 забитими м'ячами та 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 350 тисяч євро.

Пищур також грає за молодіжну збірну України. На Чемпіонаті світу U-20 Олександр провів чотири матчі та забив один гол. Зі збірною футболіст дійшов до 1/8 фіналу, де Україна поступилася одноліткам з Іспанії 0:1. Також у листопаді нападник вперше зіграв за збірну U-21, провівши матч відбору чемпіонату Європи проти Туреччини (0:1), а також зіграв у товариській грі проти Албанії (0:2).

У минулій кампанії «Жирона» посіла 19-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, вилетівши у другий дивізіон.

Нагадаємо, вінгер збірної України Віктор Циганков вирішив залишити іспанську «Жирону» і відправив клубу офіційний лист.

Українець, контракт якого спливає через рік, не хоче грати в другому за силою дивізіоні (Сегунді) і попросив клуб розглянути всі пропозиції від інших команд і дозволити йому піти. Віктор зв'язався з «Жироною» через офіційний лист, у якому повідомив про своє бажання.

У сезоні 2025/26 вінгер провів 34 матчі у складі каталонської команди, в яких забив сім м'ячів і віддав п'ять асистів. Трансферна вартість українця становить 15 млн євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Жирона

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