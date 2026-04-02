Третя ракетка світу повідомила про початок співпраці з новим тренером
Польська тенісистка та третя ракетка світу Іга Швьонтек повідомила про початок співпраці з новим тренером. Про це інформує «Главком».
Новим тренером Швьонтек став 58-річний іспанський фахівець Франсіско Ройг Женіс.
«Ласкаво просимо до команди, Франсіско. Дуже схвильована цим новим розділом», – написала Швьонтек у соцмережах.
Франсіско Ройг Денис раніше працював із Маттео Берреттіні (Італія). Їхня співпраця тривала з грудня 2023 року по жовтень 2024-го.
Потім іспанець співпрацював із британською тенісисткою Еммою Радукану (серпень 2025-го – січень 2026-го).
Наприкінці березня 2026 року Швьонтек оголосила про завершення співпраці з тренером Вімом Фіссеттом.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.
Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна
- Марта Костюк
- Олександра Олійникова
- Людмила Кіченок
- Надія Кіченок
- Капітан – Ілля Марченко
Склад збірної Польщі
- Магда Лінетт
- Майя Хвалинська
- Лінда Клімовічова
- Катаржина Кава
- Капітан – Давид Целт
