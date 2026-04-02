Третя ракетка світу повідомила про початок співпраці з новим тренером

Артем Худолєєв
Польська тенісистка та третя ракетка світу Іга Швьонтек повідомила про початок співпраці з новим тренером. Про це інформує «Главком».

Новим тренером Швьонтек став 58-річний іспанський фахівець Франсіско Ройг Женіс. 

«Ласкаво просимо до команди, Франсіско. Дуже схвильована цим новим розділом», – написала Швьонтек у соцмережах.

Франсіско Ройг Денис раніше працював із Маттео Берреттіні (Італія). Їхня співпраця тривала з грудня 2023 року по жовтень 2024-го.

Потім іспанець співпрацював із британською тенісисткою Еммою Радукану (серпень 2025-го – січень 2026-го). 

Наприкінці березня 2026 року Швьонтек оголосила про завершення співпраці з тренером Вімом Фіссеттом.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Олександра Олійникова
  • Людмила Кіченок
  • Надія Кіченок
  • Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі

  • Магда Лінетт
  • Майя Хвалинська
  • Лінда Клімовічова
  • Катаржина Кава
  • Капітан – Давид Целт
Теги: Іґа Швйонтек теніс

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
