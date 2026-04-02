Третя ракетка світу повідомила про початок співпраці з новим тренером

Наприкінці березня 2026 року Швьонтек оголосила про завершення співпраці з тренером Фіссеттом

Польська тенісистка та третя ракетка світу Іга Швьонтек повідомила про початок співпраці з новим тренером. Про це інформує «Главком».

Новим тренером Швьонтек став 58-річний іспанський фахівець Франсіско Ройг Женіс.

«Ласкаво просимо до команди, Франсіско. Дуже схвильована цим новим розділом», – написала Швьонтек у соцмережах.

Франсіско Ройг Денис раніше працював із Маттео Берреттіні (Італія). Їхня співпраця тривала з грудня 2023 року по жовтень 2024-го.

Потім іспанець співпрацював із британською тенісисткою Еммою Радукану (серпень 2025-го – січень 2026-го).

Наприкінці березня 2026 року Швьонтек оголосила про завершення співпраці з тренером Вімом Фіссеттом.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Олександра Олійникова

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі