Стародубцева зазнала поразки у першому у кар'єрі фіналі турніру WTA

Артем Худолєєв
фото: AP

Вихід у фінал дозволить Стародубцевій оновити особистий рекорд у світовому рейтингу

Українська тенісистка Юлія Стародубцева поступилася американці Джессіці Пегулі у фіналі турніру WTA 500, що проходив у Чарльстоні (США). Про це повідомляє «Главком».

Для Стародубцевої цей фінал став дебютним на рівні турнірів WTA. У вирішальному матчі їй протистояла п’ята ракетка світу Джессіка Пегула.

У першому сеті боротьба була рівною до рахунку 2:2, після чого американка зробила два брейки поспіль і впевнено завершила партію на свою користь – 6:2.

Другий сет Пегула розпочала ще переконливіше, вигравши п’ять геймів поспіль. Напруженим вийшов шостий гейм: українка врятувала п’ять матчболів і зуміла реалізувати брейкпойнт. Втім, це не змінило хід зустрічі – у восьмому геймі американка подала на матч і закрила сет з рахунком 6:2.

WTA 500, Чарльстон. Фінал

Джессіка Пегула (США, 1) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:2

Вихід у фінал дозволить Стародубцевій оновити особистий рекорд у світовому рейтингу – вона підніметься на 53-тю позицію.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна
  • Марта Костюк
  • Олександра Олійникова
  • Людмила Кіченок
  • Надія Кіченок
  • Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі

  • Магда Лінетт
  • Майя Хвалинська
  • Лінда Клімовічова
  • Катаржина Кава
  • Капітан – Давид Целт
