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Дев'ята ракетка світу через важку травму пропустить Вімблдон

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Дев'ята ракетка світу через важку травму пропустить Вімблдон
Вікторія Мбоко була оголошена найкращою новою гравчинею Жіночого туру минулого року
фото: WTA

Вікторія Мбоко напередодні знялася з матчу парного розряду у Лондоні

Канадська зірка тенісу Вікторія Мбоко зазнала важкої травми коліна, яка змусила її достроково завершити трав'яний сезон. Про це повідомляє «Главком».

Жахливий інцидент у матчі в Лондоні

Жахливий епізод стався на турнірі WTA 500 у лондонському Queen's Club, де Мбоко була посіяна під високим третім номером. Під час стартового матчу в одиночному розряді проти колишньої першої ракетки світу Кароліни Плішкової за рахунку 2:6, 4:3 канадка невдало посковзнулася на трав'яному покритті та сильно підвернула ліве коліно.

Юна тенісистка одразу закричала від гострого болю та розплакалася прямо на корті. Попри допомогу медиків, Мбоко не змогла продовжити зустріч і залишила майданчик. Наступного дня вона мала зіграти у чвертьфіналі парного розряду разом із Сереною Вільямс, яка саме цього тижня тріумфально повернулася в тур. Проте через форс-мажор зірковий дует знявся з турніру.

Велике повернення американки завершилося після одного матчу, однак легенда все одно підтримала юну колегу у соцмережах: «Ти неймовірний талант, і я переконана, що ти швидко повернешся. Бажаю тобі якнайшвидшого одужання».

Наскільки складною є травма?

Як повідомляє видання The Independent, характер пошкодження виявився настільки серйозним, що представники Мбоко вже сповістили організаторів Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету про неможливість виступити на Вімблдоні. Це значить, що канадська тенісистка пропустить свій другий у кар'єрі дорослий Вімблдон. В основній сітці лондонського мейджора канадку замінить чешка Дар'я Відманова, яка зі своїм зростом 191 см є однією з найвищих тенісисток туру.

Наразі головне питання полягає в тому, чи встигне канадка відновитися до початку престижної північноамериканської серії хардових турнірів, яка розпочнеться наприкінці літа.

Нагадаємо, що Серена Вільямс здобула першу перемогу за чотири роки

Теги: Вімблдон Серена Вільямс травма теніс

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