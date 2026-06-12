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Клуб баскетбольної Суперліги анонсував зміну назви

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Клуб баскетбольної Суперліги анонсував зміну назви
Клуб з Луцька змінив назву

«Старий Луцьк» відтепер називатиметься БК «Волинь»

Віцепрезидент «Старого Луцька» Дмитро Чайковський повідомив, що клуб змінює назву і відтепер називатиметься БК «Волинь». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Історія під назвою Старий Луцьк завершена. Історія клубу – триває. Сьогодні вона починає новий розділ під назвою Волинь. Дев’ять років тому ми починали з простої ідеї – розвивати баскетбол у нашому місті. Тоді ніхто не знав, яким буде цей шлях.

За ці роки клуб став важливою частиною мого життя. Це ніколи не було просто про баскетбол. Це про людей, спільноту, відповідальність і щоденну роботу заради того, щоб у Волинській області була сильна баскетбольна команда.

Разом ми пройшли шлях від перших кроків до Суперліги України. Були перемоги, поразки, правильні рішення і помилки. Але розвиток неможливий без сміливості пробувати нове і рухатися вперед», – написав Чайковський в Instagram.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: Суперліга баскетбол

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