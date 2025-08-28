Костюк пробилася до третього кола US Open

Марта Костюк другий рік поспіль доходить до третього кола US Open

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату США. Сталося це за результатом матчу другого раунду проти турецької тенісистки Зейнеп Сонмез. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Марта Костюк стала єдиною українською тенісисткою, яка змогла пройти перше коло US Open. Тоді як Даяна Ястремська, Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева поступилися у своїх стартових поєдинках на турнірі.

В стартовому поєдинку Костюк в двох сетах перемогла тенісистку з Великої Британії Кеті Бултер (6:4, 6:4). Наступною суперницею другої ракетки України стала турецька тенісистка Зейнеп Сонмез. Досі тенісистки зустрічались на корті в офіційному матчі лише раз, на турнірі в Досі у 2025. Тоді перемогу здобула українка у двох сетах.

Стартову партію Костюк розпочала з ривка в три виграні гейми поспіль. Проте Сонмез змогла вирівняти ситуацію і тенісистки за рівного рахунку 5:5 завершили перші 10 геймів. Костюк змогла перехопити ініціативу наприкінці сету та вирвати перемогу 7:5.

Другий сет активіше розпочала Сонмез, яка виграла два стартові гейми, але у підсумку Костюк не дозволила турецькій тенісистці відірватися в рахунку і гейм пройшов за рівної гри до рахунку 6:6. На тайбрейку сильнішою виявилася турецька тенісистка, яка здобула перемогу з рахунком 7:5.

У вирішальній, третій партії перемогу здобула Марта Костюк, яка переграла Сонмез 6:3. Костюк тричі взяла брейкпойнт у вирішальному сеті.

US Open-2025. Друге коло

Зейнеп Сонмез (Туреччина) – Марта Костюк (Україна, 27) 5:7, 7:6, 3:6

Марта Костюк другий рік поспіль доходить до третього кола US Open. Для української тенісистки це повторення найкращого результату змагань.

Наступною суперницею Марти Костюк стане переможниця протистояння між мексиканкою Ренатою Сарасуа та француженкою Діан Паррі.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська програла у своєму стартовому матчі на US Open.