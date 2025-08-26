Головна Спорт Новини
Світоліна зазнала сенсаційної поразки на US Open

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Українка допустила 41 невимушену помилку у грі з Бондар
фото: Reuters

Світоліна програла угорці Бондар

Еліна Світоліна сенсаційно вилетіла з US Open-2025 уже в першому колі. Про це повідомляє «Главком».

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла подолати стартове коло Відкритого чемпіонату США-2025. У матчі проти угорки Анни Бондар (97-ма у світовому рейтингу) українка поступилася в двох сетах – 2:6, 4:6.

На старті матчу точилася рівна боротьба (2:2), після чого Бондар захопила ініціативу й виграла чотири гейми поспіль – 6:2.

У другому сеті угорка швидко повела 2:0, а згодом збільшила перевагу до 5:1. Світоліна зуміла трохи скоротити відставання, однак перевернути хід гри не вдалося – 6:4 на користь Бондар.

Загалом матч тривав 1 годину 41 хвилину. За цей час українка допустила 41 невимушену помилку проти 22 у суперниці.

Перше коло US Open-2025

Анна Бондар (Угорщина) – Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 6:4.

Нагадаємо, українська тенісистка Даяна Ястремська програла у своєму стартовому матчі на US Open.

Даяна Ястремська стала другою представницею України, яка розпочала виступи на Відкритому чемпіонаті США. Перед нею на корт виходила Юлія Стародубцева, яка у стартовому матчі поступилася росіянці Анні Блінковій.

Суперницею Ястремської у першому колі стала росіянка Анастасія Павлюченкова.

Перше коло US Open-2025

Анастасія Павлюченкова – Даяна Ястремська 6:7, 7:6, 6:4.

Нагадаємо, на турнірі ще не стартувала Марта Костюк.

[27] Марта Костюк (Україна, №29 WTA) – Кеті Бултер (Велика Британія, №48 WTA)

Рахунок особистих протистоянь: 0-1

Марта Костюк шостий сезон поспіль зіграє в основній сітці змагань. Двічі українська тенісистка доходила до третього раунду - в 2020 році і в минулому сезоні.

Минулого року Костюк поступилася Бултер у вирішальному матчі на турнірі WTA 500 у Сан-Дієго.

Теги: Еліна Світоліна теніс US Open

