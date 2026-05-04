Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA

Марта Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA
фото: Getty Images

Українка після перемоги на тисячнику в Мадриді піднялась на вісім позицій у рейтингу

Українська тенісистка Марта Костюк піднялась на 15-е місце у рейтингу WTA після перемоги на турнірі в Мадриді, де вона обіграла у фіналі росіянку Мірру Андрєєву. Про це повідомляє «Главком».

Рейтинг WTA: рекорд Костюк, Світоліна втрималась у топ-10

Костюк вдруге поспіль стала переможницею турніру WTA – перед цим виграла змагання серії 250 у Руані. І, окрім цього, продовжила переможну серію до 12 поєдинків.

Перемога на турнірі WTA 1000 у Мадриді принесла Костюк прогрес у рейтингу одразу на вісім позицій. Українська тенісистка не лише повернулася у топ-20, але й потрапила на 15-те місце. Це особистий рекорд Костюк у рейтингу WTA.

Загалом до топ-15 оновленого рейтингу WTA входять одразу дві українські тенісистки: також 10-те місце посідає Еліна Світоліна. Перша ракетка України втратила три позиції у рейтингу після вильоту в Мадриді у другому колі.

Дві українки у топ-15 рейтингу WTA – найкращий результат в історії. Досі українським тенісисткам вдавалося бути одночасно у топ-20: у травні 2024-го Світоліна та Костюк посідали 19-те та 20-те місця відповідно.

У топ-10 рейтингу WTA – одразу шість змін. Зокрема полька Іга Свьонтек повернула собі третю позицію, обійшовши у заліку американку Коко Гофф.

Рейтинг WTA

  • 1. Аріна Соболенко – 10110 очок
  • 2. Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 8555 очок
  • 3. Іга Свьонтек (Польща) – 6948 очок (+1 позиція)
  • 4. Коко Гофф (США) – 6749 очок (-1)
  • 5. Джессіка Пегула (США) – 6136 очок
  • 6. Аманда Анісімова (США) – 5985 очок
  • 7. Мірра Андрєєва – 4181 очко (+1)
  • 8. Жасмін Паоліні (Італія) – 3722 очки (+1)
  • 9. Вікторія Мбоко (Канада) – 3531 очки (+1)
  • 10. Еліна Світоліна (Україна) – 3530 очок (-3)
  • ...
  • 15. Марта Костюк (Україна) – 2507 очок (+8)
  • 52. Даяна Ястремська (Україна) – 1175 очок (-3)
  • 57. Юлія Стародубцева (Україна) – 1044 очок (-4)
  • 68. Олександра Олійникова (Україна) – 940 очок (+2)
  • 93. Ангеліна Калініна (Україна) – 833 очок (+17)
  • 95. Дарія Снігур (Україна) – 828 очок (+3)
  • 152. Вероніка Подрез (Україна) – 511 очок (-5)
  • 279. Катаріна Завацька (Україна) – 247 очок (-42)

Нагадаємо, відбулося жеребкування турніру WTA 1000 у Римі. Еліна Світоліна та Марта Костюк потрапили до посіву та розпочнуть виступ у Римі з другого кола. Інші українки розпочнуть боротьбу з першого кола.

Турнір WTA 1000 у Римі. Перше коло

  • Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)
  • Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова
  • Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації

Турнір WTA 1000 у Римі. Друге коло

  • Еліна Світоліна (Україна, 7) – переможниця поєдинку між двома кваліфаєрками
  • Марта Костюк (Україна, 23) – переможниця пари Кароліна Плішкова (Чехія) – Джессіка Боусас Манейро (Іспанія)
  • Лінда Носкова (Чехія, 13) – переможниця пари Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова
  • Гейлі Баптіст (США, 32) – переможниця пари Юлія Стародубцева (Україна) – переможниця кваліфікації
  • Клара Таусон (Данія, 18) – переможниця пари Олександра Олійникова (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія)

Матчі першого кола відбудуться 5-6 травня 2026 року, другого – 7-8 травня 2026 року.

