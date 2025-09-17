Костюк виграла першу гру поєдинку Україна – Іспанія на Кубку Біллі Джин Кінг

Поєдинок між Костюк і 51-ю ракеткою світу Бузас Манейро відкривав матчеву дуель

Марта Костюк у двох сетах обіграла іспанку Жессіку Бузас Манейро

Жіноча збірна України з тенісу вийшла вперед у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг завдяки перемозі Марти Костюк. Про це повідомляє «Главком».

У стартовому поєдинку протистояння українка у двох сетах обіграла іспанку Жессіку Бузас Манейро.

Це перший в історії виступ України у фінальній стадії турніру, куди команда пробилася після перемог у кваліфікації над Польщею та Швейцарією. Суперницею «синьо-жовтих» у чвертьфіналі стала Іспанія.

Поєдинок між Костюк і 51-ю ракеткою світу Бузас Манейро відкривав матчеву дуель.

У першій партії українка відігралася після невдалого старту та дотиснула суперницю на тайбрейку – 7:6 (4). У другому сеті Марта повністю контролювала хід гри й завершила його з рахунком 6:2.

Загалом матч тривав 1 годину 47 хвилин. Костюк подала чотири ейси, тоді як іспанка лише один, а також зробила п’ять подвійних помилок проти однієї в українки.

Кубок Біллі Джин Кінг. Чвертьфінал (перший матч)

Марта Костюк (Україна) – Жессіка Бузас Манейро (Іспанія) 7:6, 6:2.

Далі у межах протистояння зустрінуться Еліна Світоліна та Паулa Бадоса.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з тенісу дізналася потенційних суперників у Кубку Девіса.