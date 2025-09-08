Головна Світ Соціум
Уболівальники освистали Трампа на чемпіонаті США з тенісу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Уболівальники освистали Трампа на чемпіонаті США з тенісу
Трамп завітав на відкритий чемпіонат США з тенісу
фото: АР

Трампа зустріли змішаними вигуками та свистом, хоча арена тоді була ще напівпорожня

Президента США Дональда Трампа вболівальники освистали на фіналі US Open, а через посилену охорону фанати запізнилися на матч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Поява американського президента на стадіоні Артура Еша супроводжувалася гучним освистуванням, а заходи безпеки спричинили довгі черги та затримку початку матчу.

Трамп з’явився на стадіоні за 45 хвилин до гри у супроводі охорони. Його зустріли змішаними вигуками та свистом, хоча арена тоді була ще напівпорожня. Перед виконанням гімну його поява знову викликала невдоволення частини публіки.

Коли Трампа показали на великих екранах, то свист лише посилився. Під час гри президент здебільшого залишався стриманим і майже не реагував на ключові моменти матчу.

Через посилені перевірки на вході утворилися тисячні черги. Організатори навіть відклали початок гри на пів години, але багато вболівальників все одно пропустили старт матчу.

Секретна служба США визнала, що охорона Трампа «вимагала комплексних зусиль», що й призвело до затримок.

Тенісна асоціація США заздалегідь попросила мовників не акцентувати увагу на політиці під час трансляції. Утім, глядацька реакція в залі залишалася помітною: гучний свист і вигуки щоразу, коли камери показували Трампа.

Наприкінці матчу президент знову з’явився в об’єктиві, але цього разу реакція трибун була вже менш емоційною.

Раніше така ж ситуація сталась на фінальному матчі чемпіонату світу з футболу. Уперше Трамп був освистаний під час виконання гімну США, коли його показали на екрані разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Вдруге глядачі освистали Трампа під час церемонії нагородження.

