Костюк вперше у кар'єрі вийшла у 1/8 фіналу US Open

Поєдинок тривав 2 години 27 хвилин

Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу US Open-2025, обігравши у третьому колі француженку Діан Паррі. Про це інформує «Главком».

Першу партію впевнено забрала суперниця – 6:3. У другому сеті боротьба була більш напруженою: тенісистки двічі обмінялися брейками, але наприкінці сету саме Костюк зуміла перехопити ініціативу й зрівняти загальний рахунок – 6:4.

Вирішальний третій сет минув під повним контролем Марти: вона одразу повела в рахунку і довела матч до перемоги – 6:2.

Поєдинок тривав 2 години 27 хвилин.

US Open-2025. Третє коло

Діан Паррі (Франція) – Марта Костюк (Україна, 27) 6:3, 4:6, 2:6

Для 22-річної українки цей вихід у 1/8 фіналу став найкращим результатом на US Open. Раніше вона тричі зупинялася на стадії третього кола – у 2020, 2024 та 2025 роках.

У 1/8 фіналу Костюк зіграє проти чеської тенісистки Кароліни Мухової.

Нагадаємо, російська тенісистка Мірра Андрєєва зазнала поразки у третьому колі US Open.

Андрєєва, яка була п'ятою сіяною, сенсаційно програла 139-й ракетці світу американці Тейлор Таунсенд із рахунком 5:7, 2:6.

Росіянка, яка була незадоволена своєю грою, під час поєдинку від розпачу почала лупцювати сама себе ракеткою по нозі. Також вона розплакалася у перерві між геймами.

Цього року Андрєєва двічі поступилася суперницям з-за меж топ-100 рейтингу – до цього вона у чвертьфіналі «Ролан Гаррос» програла француженці Лоїс Буассон.

Варто зазначити, що Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах. Зокрема, Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження.

Russian tennis player Mirra Andreeva liked post with Putin pic.twitter.com/37UefOTiwv — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 5, 2024

Як повідомлялося, Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.