Юна киянка Костюк створила другу сенсацію на «Ролан Гаррос»

Марта в двох сетах взяла гору над китайкою з більш високим рейтингом Сайсай

18-річна українка Марта Костюк продовжує переможну ходу на Відкритому чемпіонаті Франції. В матчі другого кола юна киянка взяла гору над досвідченою китайкою Чжен Сайсай (57-а в світі) у двох сетах – 6:3, 6:4.

Зустріч тривала близько 1,5 години. У кожній партії Костюк виконала по 2 брейки і програла по гейму на своїй подачі.

Марта вперше в кар'єрі пробилася до третього раунду на «Ролан Гаррос». Раніше Костюк вже виступала на цьому етапі на Australian Open-2018 і US Open-2020. Вона стала сьомою українською тенісисткою, якій вдалося вийти до третього раунду на трьох з чотирьох мейджорів, і першою, хто зробив це до свого 19-річчя (в основі Вімблдону Костюк ще не виступала).

Суперниця Марти Костюк по 1/16 фіналу визначиться в матчі Варвара Грачова – Каміла Джорджі.

У цей же час грала Еліна Світоліна. Свій матч перша ракетка України завершила швидше.