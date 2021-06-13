Визначився переможець «Ролан Гаррос»

Перша ракетка світу серб Новак Джокович удруге в своїй кар'єрі став переможцем Відкритого чемпіонату Франції

Новак Джокович у вирішальному матчі на «Ролан Гаррос» у п'яти сетах обіграв представника Греції Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Тривалість зустрічі склала 4 години 12 хвилин. За цей час Джокович зробив п'ять подач навиліт і зробив три подвійні помилки. Також на його рахунку п'ять реалізованих брейк-пойнтів з шістнадцяти. Ціціпас реалізував три брейк-пойнта з восьми, зробив чотирнадцять ейсів і допустив чотири подвійні помилки.

Новак Джокович удруге в своїй кар'єрі здобув перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції. Раніше йому це вдавалося в 2016-м, коли серб в фіналі виявився сильнішим Енді Маррея (Великобританія).

Для Ціціпаса це перший фінал турніру «Великого шлема».

Короля грунту Рафаеля Надаля Джокович переміг у півфіналі.