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    Визначився переможець «Ролан Гаррос»

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    Визначився переможець «Ролан Гаррос»
    Фото з відкритих джерел

    Перша ракетка світу серб Новак Джокович удруге в своїй кар'єрі став переможцем Відкритого чемпіонату Франції

    Новак Джокович у вирішальному матчі на «Ролан Гаррос» у п'яти сетах обіграв представника Греції Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

    Тривалість зустрічі склала 4 години 12 хвилин. За цей час Джокович зробив п'ять подач навиліт і зробив три подвійні помилки. Також на його рахунку п'ять реалізованих брейк-пойнтів з шістнадцяти. Ціціпас реалізував три брейк-пойнта з восьми, зробив чотирнадцять ейсів і допустив чотири подвійні помилки.

    Новак Джокович удруге в своїй кар'єрі здобув перемогу на Відкритому чемпіонаті Франції. Раніше йому це вдавалося в 2016-м, коли серб в фіналі виявився сильнішим Енді Маррея (Великобританія).

    Для Ціціпаса це перший фінал турніру «Великого шлема».

    Короля грунту Рафаеля Надаля Джокович переміг у півфіналі.

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    Теги: теніс Новак Джокович
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    Визначився переможець «Ролан Гаррос»