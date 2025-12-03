Ковляр піднявся на четверте місце у рейтингу асистентів збірної України з баскетболу
У середньому за матч Ковляр віддає 6.1 передачу, що є найкращим показником в історії України
Олександр Ковляр піднявся на четверте місце у історичному рейтингу асистентів збірної України з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Національна чоловіча збірна України у неділю здобула перемогу у Ризі над збірною Данії з рахунком 88:71. Це дозволило завершити вікно на другому місці у групі.
Яскраво в цьому відбірковому вікні проявив себе захисник Олександр Ковляр, який став кращим за результативністю у всій європейській кваліфікації, а також увійшов до топ-5 за середньою кількістю передач (8.5 асистів за матч).
Проти Данії Ковляр не лише набирав очки (28 балів), але й віддав 11 результативних передач. Загалом в майці національної збірної України Ковляр віддав вже 97 результативних передач – він піднявся на четверте місце в історичному рейтингу збірної України.
Кращі асистенти в історії збірної України (всього)
- Денис Лукашов – 228
- Олександр Липовий – 148
- В'ячеслав Бобров – 111
- Олександр Ковляр – 97
- Юджін Джетер – 94
- Іссуф Санон – 86
- Сергій Гладир – 80
- Богдан Близнюк – 77
- Олександр Мішула – 69
- Леонід Яйло – 68
Варто зазначити, що Олександр зіграв лише 16 ігор за збірну. У середньому за матч Ковляр віддає 6.1 передачу, що є найкращим показником в історії України.
Для порівняння натуралізовані легіонери мали наступні показники:
- Джером Рендл – 4.4 асиста за гру
- Юджин Джетер – 4.3 асиста за гру
- Стівен Бертт – 3.9 асиста за гру
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.
Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
Коментарі — 0