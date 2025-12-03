Ковляр піднявся на четверте місце у рейтингу асистентів збірної України з баскетболу

Проти Данії Ковляр не лише набирав очки (28 балів), але й віддав 11 результативних передач

У середньому за матч Ковляр віддає 6.1 передачу, що є найкращим показником в історії України

Олександр Ковляр піднявся на четверте місце у історичному рейтингу асистентів збірної України з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Національна чоловіча збірна України у неділю здобула перемогу у Ризі над збірною Данії з рахунком 88:71. Це дозволило завершити вікно на другому місці у групі.

Яскраво в цьому відбірковому вікні проявив себе захисник Олександр Ковляр, який став кращим за результативністю у всій європейській кваліфікації, а також увійшов до топ-5 за середньою кількістю передач (8.5 асистів за матч).

Проти Данії Ковляр не лише набирав очки (28 балів), але й віддав 11 результативних передач. Загалом в майці національної збірної України Ковляр віддав вже 97 результативних передач – він піднявся на четверте місце в історичному рейтингу збірної України.

Кращі асистенти в історії збірної України (всього)

Денис Лукашов – 228 Олександр Липовий – 148 В'ячеслав Бобров – 111 Олександр Ковляр – 97 Юджін Джетер – 94 Іссуф Санон – 86 Сергій Гладир – 80 Богдан Близнюк – 77 Олександр Мішула – 69 Леонід Яйло – 68

Варто зазначити, що Олександр зіграв лише 16 ігор за збірну. У середньому за матч Ковляр віддає 6.1 передачу, що є найкращим показником в історії України.

Для порівняння натуралізовані легіонери мали наступні показники:

Джером Рендл – 4.4 асиста за гру

Юджин Джетер – 4.3 асиста за гру

Стівен Бертт – 3.9 асиста за гру

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0