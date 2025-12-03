Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ковляр піднявся на четверте місце у рейтингу асистентів збірної України з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ковляр піднявся на четверте місце у рейтингу асистентів збірної України з баскетболу
Проти Данії Ковляр не лише набирав очки (28 балів), але й віддав 11 результативних передач

У середньому за матч Ковляр віддає 6.1 передачу, що є найкращим показником в історії України

Олександр Ковляр піднявся на четверте місце у історичному рейтингу асистентів збірної України з баскетболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Національна чоловіча збірна України у неділю здобула перемогу у Ризі над збірною Данії з рахунком 88:71. Це дозволило завершити вікно на другому місці у групі.

Яскраво в цьому відбірковому вікні проявив себе захисник Олександр Ковляр, який став кращим за результативністю у всій європейській кваліфікації, а також увійшов до топ-5 за середньою кількістю передач (8.5 асистів за матч).

Проти Данії Ковляр не лише набирав очки (28 балів), але й віддав 11 результативних передач. Загалом в майці національної збірної України Ковляр віддав вже 97 результативних передач – він піднявся на четверте місце в історичному рейтингу збірної України.

Кращі асистенти в історії збірної України (всього)

  1. Денис Лукашов – 228
  2. Олександр Липовий – 148
  3. В'ячеслав Бобров – 111
  4. Олександр Ковляр – 97
  5. Юджін Джетер – 94
  6. Іссуф Санон – 86
  7. Сергій Гладир – 80
  8. Богдан Близнюк – 77
  9. Олександр Мішула – 69
  10. Леонід Яйло – 68

Варто зазначити, що Олександр зіграв лише 16 ігор за збірну. У середньому за матч Ковляр віддає 6.1 передачу, що є найкращим показником в історії України.

Для порівняння натуралізовані легіонери мали наступні показники:

  • Джером Рендл – 4.4 асиста за гру
  • Юджин Джетер – 4.3 асиста за гру
  • Стівен Бертт – 3.9 асиста за гру

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: Олександр Ковляр баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загалом в 19 матчах сезону Михайлюк набирає 9.4 очка в середньому за гру
Михайлюк набрав 11 очок у грі НБА
1 грудня, 12:24
У восьми іграх цього сезону середній показник Діца складав 11 набраних очок за матч
20-річний баскетболіст помер після травми голови, отриманої під час матчу
27 листопада, 12:38
Трансляція гри Україна – Азербайджан буде здійснюватися Київстар ТВ
Україна – Азербайджан: де дивитися трансляцію матчу відбору на жіночий Євробаскет-2027
18 листопада, 14:12
15 листопада Україна протистоятиме команді Болгарії
Жіноча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до гри проти Болгарії
14 листопада, 16:23
Перший етап Кубку України серед чоловічих команд орієнтовно пройде 12-14 грудня
Жеребкування Кубку України з баскетболу: визначені пари першого етапу
13 листопада, 20:21
На Матч всіх зірок НБА очікують суттєві зміни
Матч всіх зірок НБА у 2026 році пройде у новому форматі
12 листопада, 15:38
Пустовий відіграв 15 хвилин, за які набрав 16 очок, зробив 3 підбирання
Пустовий набрав 16 очок у грі чемпіонату Іспанії
10 листопада, 13:07
Леброн не провів жодного матчу в новому сезоні НБА
Легендарний Леброн Джеймс може уперше у кар'єрі піти на пониження
7 листопада, 20:32
Аліна Ягупова (праворуч) потрапили до списку гравчинь збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027 у листопаді
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу повернулася до гри після трьох пропущених матчів
5 листопада, 11:23

Новини

Ковляр піднявся на четверте місце у рейтингу асистентів збірної України з баскетболу
Ковляр піднявся на четверте місце у рейтингу асистентів збірної України з баскетболу
Суперник збірної України вдруге поспіль став переможцем жіночої Ліги націй з футболу
Суперник збірної України вдруге поспіль став переможцем жіночої Ліги націй з футболу
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 другий рік поспіль зіграє на чемпіонаті світу
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 другий рік поспіль зіграє на чемпіонаті світу
Серена Вільямс прокоментувала інформацію про своє повернення у професійний спорт
Серена Вільямс прокоментувала інформацію про своє повернення у професійний спорт
П'ять рекордів за день: українська естафета блискуче виступила у перший день ЧЄ
П'ять рекордів за день: українська естафета блискуче виступила у перший день ЧЄ
Ганебний вчинок: шведський футболіст глузував з зовнішності гравця «Штутгарта»
Ганебний вчинок: шведський футболіст глузував з зовнішності гравця «Штутгарта»

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua