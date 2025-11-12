Головна Спорт Новини
Матч всіх зірок НБА у 2026 році пройде у новому форматі

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
На Матч всіх зірок НБА очікують суттєві зміни
Матч всіх зірок НБА пройде 15 лютого 2026 року у Лос-Анджелесі

Національна баскетбольна асоціація (НБА) повідомила, що Матч всіх зірок у 2026 році пройде у новому форматі.. Про це інформує «Главком».

Змагання відбудуться у форматі кругового турніру за участю двох команд, складених з американських баскетболістів, та однієї, до якої увійдуть гравці з інших країн. Зустрічі триватимуть по 12 хвилин, у кожній із трьох команд буде не менше восьми баскетболістів. У фінальну гру вийдуть дві найкращі команди.

Учасники Матчу зірок (по 12 від кожної конференції) вибиратимуться таким чином: по п'ять баскетболістів стартових п'ятірок – за підсумками опитувань уболівальників (50% голосів), чинних гравців НБА (25%) та представників ЗМІ (25%). Решту 14 гравців оберуть головні тренери клубів НБА.

Якщо під час голосування не буде відібрано щонайменше 16 американських та вісім гравців з інших країн, то комісар НБА Адам Сільвер обере додаткових баскетболістів, щоб досягти цього числа.

Матч всіх зірок НБА пройде 15 лютого у Лос-Анджелесі.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

