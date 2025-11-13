Головна Спорт Новини
Жеребкування Кубку України з баскетболу: визначені пари першого етапу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Жеребкування Кубку України з баскетболу: визначені пари першого етапу
Перший етап Кубку України серед чоловічих команд орієнтовно пройде 12-14 грудня

У Кубку України цього сезону візьмуть участь 12 клубів

Відбулось жеребкування першого етапу Кубку України з баскетболу серед чоловічих команд сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Спочатку шляхом сліпого жеребкування були визначені три господарі першого етапу змагань – матчі пройдуть у Дніпрі, Івано-Франківську та Києві.

Після визначення господарів першого етапу, були визначені пари першого етапу.

У Кубку України цього сезону візьмуть участь 12 клубів – 10 команд Суперліги, а також «ДіДіБао» з Вищої ліги і «Чайка-ВМСУ» з Першої ліги, які виразили бажання прийняти участь у змаганнях.

На першому етапі матчів на виліт зіграють:

Дніпро:
Дніпро – Чайка-ВСМУ
Рівне-ОШВСМ – Старий Луцьк

Івано-Франківськ:
Прикарпаття-Говерла – Черкаські Мавпи
Ніко-Баскет – Запоріжжя

Київ:
Київ-Баскет – ДіДіБао
Кривбас – Харківські Соколи

Перший етап Кубку України серед чоловічих команд орієнтовно пройде 12-14 грудня. До Фіналу чотирьох Кубку України Favbet вийдуть три переможця першого етапу змагань, а також краща з команд, що програє у чвертьфіналі (lucky loser).

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

