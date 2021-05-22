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    «Кожен день – війна!» Джошуа анонсував бій з Усиком (фото)

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    Бій Джошуа - Усик може відбутися в серпні - «Кожен день – війна!» Джошуа анонсував бій з Усиком (фото)
    Бій Джошуа - Усик може відбутися в серпні
    Фото з відкритих джерел

    Титульний поєдинок може відбутися вже в серпні

    Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і екс-абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик можуть провести поєдинок в серпні на лондонському стадіоні «Уемблі». Про це повідомляє boxingnews24.

    Також відомо, що, за словами промоутера українця Олександра Красюка, Всесвітня боксерська організація вже санкціонувала бій.

    Тим часом Ентоні Джошуа на сторінці в Snapchat опублікував фото зі свого бою з Олександром Повєткіним. На поєдинку був присутній Усик. Нокаутувавши росіянина, Джошуа відправився в свій кут, а по дорозі зустрівся поглядами з українцем.

    Це фото стало вырусним
    Це фото стало вырусним

    «Кожен день – війна!» – підписав фото Джошуа.

    Раніше в ЗМІ з'являлися дати можливого поєдинку Джошуа з Усиком – 21 і 28 серпня.

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    Теги: Александр Усик бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    «Кожен день – війна!» Джошуа анонсував бій з Усиком (фото)