«Кожен день – війна!» Джошуа анонсував бій з Усиком (фото)
Титульний поєдинок може відбутися вже в серпні
Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і екс-абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик можуть провести поєдинок в серпні на лондонському стадіоні «Уемблі». Про це повідомляє boxingnews24.
Також відомо, що, за словами промоутера українця Олександра Красюка, Всесвітня боксерська організація вже санкціонувала бій.
Тим часом Ентоні Джошуа на сторінці в Snapchat опублікував фото зі свого бою з Олександром Повєткіним. На поєдинку був присутній Усик. Нокаутувавши росіянина, Джошуа відправився в свій кут, а по дорозі зустрівся поглядами з українцем.
«Кожен день – війна!» – підписав фото Джошуа.
Раніше в ЗМІ з'являлися дати можливого поєдинку Джошуа з Усиком – 21 і 28 серпня.
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