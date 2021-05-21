Ф’юрі та Вайлдер домовились про бій. Усик чекає відмашки від Джошуа

Третій поєдинок між британцем та американцем заплановано на 24 липня

Швидко розгортаються події після рішення суду, який зобов’язав Тайсона Ф’юрі та Деонтея Вайлдера провести третій поєдинок. Стало відомо, що чинний чемпіон світу за версією WBC Ф'юрі і колишній володар цього паска американець Деонтей Вайлдер запланували поєдинок на 24 липня. Про це повідомляє ESPN, посилаючись на кілька джерел.

Промоутер Боб Арум повідомив, що в найближчі дні Ф'юрі та Вайлдер підпишуть контракт на бій, після чого про проведення бою буде оголошено офіційно. Якщо це станеться, об'єднавчий бій Ф'юрі з володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа, спочатку запланований на 14 серпня, доведеться відкласти на невизначений термін.

У грудні 2018 року перший бій Ф'юрі – Вайлдер завершився внічию. У лютому 2020 року британець нокаутував американця і відібрав у того пояс WBC у важкій вазі.

Тим часом Олександр Усик, який є обов’язковим претендентом по лінії WBO, сьогодні-завтра має отримати підтвердження боксерської організації на поєдинок проти Ентоні Джошуа. Чемпіонський бій моєе відбутися в кінці серпня.