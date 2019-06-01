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    «Кремінь» і «Минай» визначили у Кропивницькому чемпіона другої ліги (відео)

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    &laquo;Минай&raquo; програв &laquo;Кременю&raquo; з мінімальним рахунком - «Кремінь» і «Минай» визначили у Кропивницькому чемпіона другої ліги (відео)
    «Минай» програв «Кременю» з мінімальним рахунком
    UA-Футбол

    У рівному поєдинку все вирішив єдиний влучний удар Костянтина Чернія

    У Кропивницькому відбувся золотий матч, який визначив чемпіона другої ліги сезону-2018/2019.

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    «Минай» - «Кремінь» (Кременчук) - 0:1

    Гол: 0:1 - Костянтин Черній (78)

    «Минай»: Попович, Ощипко, Вагін, Беца, Стасюк, Страшкевич, Пиняшко, Дмитренко, Кополовець (Гавриленко, 59), Микуляк, Федак (Нурієв, 43)

    «Кремінь»: Котляров, Малиновський, Серденюк, Ченбай, Вовкодав, Сафонов, Масалов (Ентін, 66), Астахов (Локтіонов, 40), Сидоренко, Авер'янов (Задерецький, 80), Костянтин Черній (Піскун, 90+4)

    Попередження: Вагін (35), Микуляк (80) - Масалов (20), Сидоренко (75)

    1 червня. Кропивницький. Стадіон «Зірка»

    Матч активніше почали закарпатці, які володіли м'ячем і намагалися проникнути в штрафний майданчик низом. Однак з часом найкраща команда групи Б становище вирівняла і почала створювати свої моменти, в основному після розіграшу кутових. Правда, серйозної небезпеки як біля одних, так і біля інших воріт не було.

    Після перерви команди зарухалися швидше. «Кремінь» намагався втілити в гол численні навіси, «Минай» використовував дальні удари і короткі комбінації в напівфлангах. Але результативною стала атака підопічних Ігоря Столовицького через центр. Олександр Сафонов отримав пас з глибини і зовнішньою стороною стопи вирізав пас у штрафний майданчик, де абсоютно без опіки залишився Костянтин Черній. Найкращий бомбардир південно-східної групи технічно підсік м'яч над голкіпером і вивів свою команду вперед. Це ювілейний, двадцятий, гол Костянтина в сезоні.

    Практично відразу ж кременчучці могли забивати другий м'яч, але центральний оборонець Серденюк, опинившись наодинці з воротарем в центрі воротарського, головою не влучив у відкритий кут.

    У компенсовані чотири хвилини «Минай» так і не зміг створити по-справжньому небезпечних моментів.

    Зауважимо, що обидва суперники здобули право в наступному сезоні виступати в першій лізі.

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    Джерело: UA-Футбол

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