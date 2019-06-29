Кров'ю й потом: боксер Віктор Вихрист б'є французького росіянина у фіналі Євроігор



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27-річний боєць з Полтавщини Віктор Вихрист у 2017 році був чемпіоном Європи. Зараз виграв Європейські ігри Федерація боксу України

Україна здобула десяте золото Європейських ігор

Боксер-супертяж Віктор Вихрист, який представляє вагову категорію понад 91 кг, приніс Україні десяте золото Європейських ігор, які добігають кінця у Мінську (Білорусь).

Перемігши на шляху до фіналу росіянина Івана Верясова, серба Владана Бабіча і хорвата Марко Мілуна, у бою за золото українець зустрівся з французом російського походження Зауром Алієвим.

То був рівний, конкурентний бій. Трохи габаритніший Алієв, можливо, поступається українцеві технічно, але за рахунок довших рук і гарного боксерського інтелекту влучав у Вихриста доволі часто.

Позначати свою перевагу Віктор почав з середини першого раунду. Після лівого збоку Алієв встояв лише дивом. У другій трихвилинці перевага Вихриста стала ще більшою, але разом з тим почало даватися взнаки отримане ще у чвертьфіналі розсічення.

Початок третього раунду був за Алієвим. Він частіше влучав і начебто виглядав ліпше готовим функціонально. Втім, у середині раунду Вихристу вдалося кілька разів гарно пробити назустріч і перехопити ініціативу повторно. У цю мить сумнівів у перевазі українця вже не було. Проте суперники зіткнулися головами і з пошкодженої брови Віктора полилася кров. Лікарі вдіяти не змогли нічого і за півхвилини до завершення третього періоду бій зупинили.

Згідно з правилами аматорського боксу, переможець у такій ситуації визначається за результатами суддівських записок. Перевагу українцеві віддало четверо суддів з п'яти.

Україна здобула перше боксерське золото Європейських ігор-2019. Завтра, 30 червня, у фіналі битимуться ще двоє наших представників - Микола Буценко (до 56 кг) і Олександр Хижняк (до 75 кг).

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