  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кубок Федерації: стали відомі несподівані склади збірних України та Естонії

    • Розсилка
    Марта Костюк і Надія Кіченок заявлені на парний поєдинок - Кубок Федерації: стали відомі несподівані склади збірних України та Естонії
    Марта Костюк і Надія Кіченок заявлені на парний поєдинок

    Україна і Естонія вирішили не виставляти на гру свій найсильніший склад з Даяною Ястремською, Лесею Цуренко і Анетт Контавейт

    Першими на центральний корт комплексу в Зеленій Гуре вийдуть Марта Костюк і Саара Орав. У другому поодинокому поєдинку Катерина Козлова зіграє з Оленою Малигіною.

    На парний матч капітан збірної України Михайло Філіма знову виставив перевірений дует у складі Марти Костюк і Надії Кіченок. Суперницями українок стануть Валерія Горлац і Олена Малигіна.

    Таким чином, Україна і Естонія вирішили не виставляти на гру свій найсильніший склад з Даяною Ястремською, Лесею Цуренко і Анетт Контавейт.

    Перед останнім матчем групового етапу Кубку Федерації збірна України зберігає теоретичні шанси на вихід у фінальний етап, але для цього українкам треба не лише упевнено перемагати Естонію, але і сподіватися на маловірогідну перемогу Болгарії над Швецією.

    Матч Кубку Федерації між Україною і Естонією розпочнеться сьогодні, 8 лютого, об 11:00 за київським часом.

    Нгадаємо, що після поразки в стартовому матчі від шведок Україна здобула першу перемогу в квартеті В і ще зберігає шанси на перше місце. Але для цього треба сподіватися, що сьогодні збірна Швеції програє команді Болгарії.

    Джерело: ua-football.com

    теніс Катерина Козлова Збірна України Марта Костюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ