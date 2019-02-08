Кубок Федерації: стали відомі несподівані склади збірних України та Естонії



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Марта Костюк і Надія Кіченок заявлені на парний поєдинок

Україна і Естонія вирішили не виставляти на гру свій найсильніший склад з Даяною Ястремською, Лесею Цуренко і Анетт Контавейт

Першими на центральний корт комплексу в Зеленій Гуре вийдуть Марта Костюк і Саара Орав. У другому поодинокому поєдинку Катерина Козлова зіграє з Оленою Малигіною.

На парний матч капітан збірної України Михайло Філіма знову виставив перевірений дует у складі Марти Костюк і Надії Кіченок. Суперницями українок стануть Валерія Горлац і Олена Малигіна.

Таким чином, Україна і Естонія вирішили не виставляти на гру свій найсильніший склад з Даяною Ястремською, Лесею Цуренко і Анетт Контавейт.

Перед останнім матчем групового етапу Кубку Федерації збірна України зберігає теоретичні шанси на вихід у фінальний етап, але для цього українкам треба не лише упевнено перемагати Естонію, але і сподіватися на маловірогідну перемогу Болгарії над Швецією.

Матч Кубку Федерації між Україною і Естонією розпочнеться сьогодні, 8 лютого, об 11:00 за київським часом.

Нгадаємо, що після поразки в стартовому матчі від шведок Україна здобула першу перемогу в квартеті В і ще зберігає шанси на перше місце. Але для цього треба сподіватися, що сьогодні збірна Швеції програє команді Болгарії.

Джерело: ua-football.com