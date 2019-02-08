Кубок Федерації: стали відомі несподівані склади збірних України та Естонії
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Україна і Естонія вирішили не виставляти на гру свій найсильніший склад з Даяною Ястремською, Лесею Цуренко і Анетт Контавейт
Першими на центральний корт комплексу в Зеленій Гуре вийдуть Марта Костюк і Саара Орав. У другому поодинокому поєдинку Катерина Козлова зіграє з Оленою Малигіною.
На парний матч капітан збірної України Михайло Філіма знову виставив перевірений дует у складі Марти Костюк і Надії Кіченок. Суперницями українок стануть Валерія Горлац і Олена Малигіна.
Таким чином, Україна і Естонія вирішили не виставляти на гру свій найсильніший склад з Даяною Ястремською, Лесею Цуренко і Анетт Контавейт.
Перед останнім матчем групового етапу Кубку Федерації збірна України зберігає теоретичні шанси на вихід у фінальний етап, але для цього українкам треба не лише упевнено перемагати Естонію, але і сподіватися на маловірогідну перемогу Болгарії над Швецією.
Матч Кубку Федерації між Україною і Естонією розпочнеться сьогодні, 8 лютого, об 11:00 за київським часом.
Нгадаємо, що після поразки в стартовому матчі від шведок Україна здобула першу перемогу в квартеті В і ще зберігає шанси на перше місце. Але для цього треба сподіватися, що сьогодні збірна Швеції програє команді Болгарії.
Джерело: ua-football.com