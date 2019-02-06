Українська збірна провалилася на Кубку Федерації з тенісу



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Ставка Михайла Филими на Надію Кіченок у парі з Мартою Костюк не спрацювала Федерація тенісу України

Парний матч, який вирішував долю протистояння зі шведками, наша команда програла

Жіноча збірна України практично втратила шанси на повернення в елітну групу Кубка Федерації з тенісу.

Щойно в Зеленій Ґурі (Польща) наші дівчата програли 1:2 основним суперницям за квартетом В Євро-Африканської зони — команді Швеції.

Після перемоги Даяни Ястремської над Юганною Ларссон і поразки Лесі Цуренко від Ребекки Петерсон доля матчу вирішувалася в парному протистоянні.

Шведки зробили ставку на своїх перших номерів Ларссон і Петерсон, тоді як капітан нашої збірної Михайло Филима вирішив довірити долю зустрічі Надії Кіченок і 16-річній Марті Костюк.

Ставка на свіжість попервах спрацьовувала — українки виграли перший сет 6:2. Проте досвідчені скандинавки зібралися і вирвали перемогу — 3:6, 5:7.

В іншому матчі групи В болгарки перемогли естонок.

Попереду — два тури. Україна може розраховувати на перше місце лише в тому разі, якщо Швеція поступиться комусь із решти опонентів. Втім, такий варіант виглядає малоймовірним.