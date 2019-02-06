  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українська збірна провалилася на Кубку Федерації з тенісу

    • Розсилка
    Ставка Михайла Филими на Надію Кіченок у парі з Мартою Костюк не спрацювала - Українська збірна провалилася на Кубку Федерації з тенісу
    Ставка Михайла Филими на Надію Кіченок у парі з Мартою Костюк не спрацювала
    Федерація тенісу України

    Парний матч, який вирішував долю протистояння зі шведками, наша команда програла

    Жіноча збірна України практично втратила шанси на повернення в елітну групу Кубка Федерації з тенісу.

    Щойно в Зеленій Ґурі (Польща) наші дівчата програли 1:2 основним суперницям за квартетом В Євро-Африканської зони — команді Швеції.

    Читайте також

    Після перемоги Даяни Ястремської над Юганною Ларссон і поразки Лесі Цуренко від Ребекки Петерсон доля матчу вирішувалася в парному протистоянні.

    Шведки зробили ставку на своїх перших номерів Ларссон і Петерсон, тоді як капітан нашої збірної Михайло Филима вирішив довірити долю зустрічі Надії Кіченок і 16-річній Марті Костюк.

    Ставка на свіжість попервах спрацьовувала — українки виграли перший сет 6:2. Проте досвідчені скандинавки зібралися і вирвали перемогу — 3:6, 5:7.

    В іншому матчі групи В болгарки перемогли естонок.

    Попереду — два тури. Україна може розраховувати на перше місце лише в тому разі, якщо Швеція поступиться комусь із решти опонентів. Втім, такий варіант виглядає малоймовірним.

    Читайте також
    Швеція теніс Надія Кіченок Леся Цуренко Збірна України Марта Костюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ