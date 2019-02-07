Кубок федерації: Болгарія перевела матч з Україною в парну зустріч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Козлова не підтримала переможну ходу Костюк

Козлова поступилася Томовій

У польській Зеленій Ґурі на Кубку федерації завершилася гра Катерини Козлової, яка займає 126 місце в рейтингу WTA, проти Вікторії Томової (158 ракетка світу). На жаль, наша тенісистка не підтримала переможну ходу Костюк і поступилася болгарці.

За годину та 1 хвилину українка програла в двох сетах, зумівши виграти лише 5 геймів, - 3:6, 2:6.

Таким чином рахунок у протистоянні Україна – Болгарія зрівнявся. Доля протистояння вирішиться у парному розряді: за кілька хвилин Кіченок і Костюк зіграють проти Шінікової та Томової.

Нагадаємо, що в першій грі Марта Костюк обіграла Ізабеллу Шінікову - 7:5, 6:4.

Вчора збірна України поступилася 1:2 шведкам і фактично втратила шанси на перше місце у групі й нагоду підвищитися в класі.