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    Кубок федерації: Болгарія перевела матч з Україною в парну зустріч

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    Козлова не підтримала переможну ходу Костюк - Кубок федерації: Болгарія перевела матч з Україною в парну зустріч
    Козлова не підтримала переможну ходу Костюк

    Козлова поступилася Томовій

    У польській Зеленій Ґурі на Кубку федерації завершилася гра Катерини Козлової, яка займає 126 місце в рейтингу WTA, проти Вікторії Томової (158 ракетка світу). На жаль, наша тенісистка не підтримала переможну ходу Костюк і поступилася болгарці.

    За годину та 1 хвилину українка програла в двох сетах, зумівши виграти лише 5 геймів, - 3:6, 2:6.

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    Таким чином рахунок у протистоянні Україна – Болгарія зрівнявся. Доля протистояння вирішиться у парному розряді: за кілька хвилин Кіченок і Костюк зіграють проти Шінікової та Томової.

    Нагадаємо, що в першій грі Марта Костюк обіграла Ізабеллу Шінікову - 7:5, 6:4.

    Вчора збірна України поступилася 1:2 шведкам і фактично втратила шанси на перше місце у групі й нагоду підвищитися в класі.

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