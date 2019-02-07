Українки повели в грі Кубка Федерації з болгарками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У вчорашньому парному матчі зі шведками Марта Костюк поступилася Федерація тенісу України

Перше очко нашій команді принесла Марта Костюк

16-річна Марта Костюк, котра після серії невдач скотилася на 195-те місце в світовому рейтингу, принесла збірній України перше очко в матчі другого туру Кубка Федерації (Євро-Африканська зона), який цими днями триває в польській Зеленій Ґурі.

За годину і десять хвилин Марта впоралася з 251-ю тенісисткою світу Ізабеллою Шініковою - 7:5, 6:4.

Зауважимо, що вчора збірна України поступилася 1:2 шведкам і фактично втратила шанси на перше місце у групі й нагоду підвищитися в класі.

Як наслідок, сьогодні капітан нашої збірної Михайло Филима вирішив виставити третього і четвертого номерів команди, а лідерів - Лесю Цуренко і Даяну Ястремську - залишити у резерві.

Через лічені хвилини другу одиночну зустріч у протистоянні України і Болгарії розпочнуть Катерина Козлова і Вікторія Томова.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна відмовилася виступати за збірну, посилаючись на травму. Втім, пошкодження не завадило нашій провідній тенісистці заявитися для участі у турнірі в Досі (Катар) наступного тижня.

Паралельно свій матч грають суперники збірної України за квартетом В. Шведка Юганна Ларссон у першому матчі не мала проблем з естонкою Єлєною Малигіною.