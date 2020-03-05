Кубок Європи ФІБА: Грізна «Каршияка» рознесла «Київ-Баскет»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Матч зібрав повні трибуни - то головне досягнення українського баскетбола минулої середи «Київ-Баскет»

Київ-Баскет без варіантів програв вдома турецькій Каршияці в першому матчі 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА – 71:89

Починали в господарів Коренюк, Петров, Хілл, Близнюк, Шеферд. Хілл потішив уболівальників киян першими очками в поєдинку. Уже за кілька атак вперед вийшли гості. Однак щільний захист киян не дозволяв туркам максимально ефективно використовувати їхній чи не головний козир – швидкість. Практично увесь час стартової 10-хвилинки команди йшли рівно. А ефектну крапку в чверті поставив дальнім влучанням Классен.

Певний час у другій чверті боротьба продовжувалася подібним чином. Та все ж гості зуміли піймати кілька моментів, коли кияни дещо втрачали зосередженість. Тайм-аути від Айнарса Багатскіса стабілізували становище на майданчику, але в підсумку на велику перерви гості вже мали 8 очок переваги.

Вели вони й за основними статистичними показниками – реалізацією та підбираннями.

По перерві суттєвих змін у боротьбі на майданчику не відбулося. Переважаючи господарів під щитами турки підтримували комфортну для себе різницю. Втім хоча й з мінімальною перевагою в одне очко, але кияни виграли ще одну чверть.

Турки продовжували щільно опікати лідерів господарів, контролюючи щити. То ж у заключній 10-хвилинці вони впевнено довели поєдинок до перемоги.

«Київ-Баскет» - «Каршияка» - огляд матчу Автор: «Київ-Баскет»

Матч-відповідь відповідь відбудеться в турецькому Ізмірі 11 березня.

КУБОК ЄВРОПИ ФІБА

1/4 фіналу. Матч 1

4 березня

Київ. 19:30

Київ-Баскет (Україна) – Каршияка (Туреччина) – 71:89 (21:20, 19:28, 20:19, 11:22)

Київ-Баскет: Близнюк 16, Пустозвонов 13, Коренюк 10, Хілл 9, Классен 6, Петров 5, Павлов 5, Шеферд 4, Крутоус 3, Кондраков

Каршияка: М’Байє 16, Морган 16, Тріше 16, Тейлор 13, Кеннеді 11, Ерден 9, Крокер 8, Їлдирим, Бітім