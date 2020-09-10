Офіційно: за день до жеребкування Кубка України з футболу один з клубів отримав дискваліфікацію



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«Поділля» перемогло «Прикарпаття» вхолосту Світлина - Іван Вербицький

Івано-франківське «Прикарпаття» пройшло перший етап, поступившись

Хмельницьке «Поділля» дискваліфіковане з Кубка України.

9 вересня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу були розглянути питання щодо матчів першого попереднього раунду Кубку України поточного сезону.

У зв’язку з порушенням «Поділлям» регламенту Кубка України прийнято рішення анулювати результат матчу хмельничан, у якому вони перемогли івано-франківське «Прикарпаття» у серії пенальті і виключити їх з числа учасників поточного турніру. До наступного раунду виходить «Прикарпаття».

«Поділля» понесло покарання за те, що в складі команди на поле вийшов дискваліфікований захисник Ян Морговський. Гравець був вилучений у матчі минулого розіграшу Кубка України з «Волинню» і не відбув дискваліфікації.

Цікаво, що за результатами цього матчу роботи позбувся тренер «Прикарпаття» Володимир Ковалюк.

Також КДК УАФ розглянув питання щодо неявки «Чернігова» на кубковий матч проти вінницької «Ниви». Чернігівський клуб не доїхав на поєдинок через зламаний автобус, тож КДК УАФ зарахував гостям технічну поразку, а далі у розіграші проходить вінницька команда.

Сьогодні, 10 вересня, 10:00 жеребкування другого етапу Кубка України. У ньому зіграють 19 переможців першого попереднього раунду, а також три клуби першої ліги з найвищим рейтингом - «Агробізнес», «Волинь» та «Оболонь».

Через епідеміологічну ситуацію з поширенням Covid-19 та за проханням клубів під час жеребкування використовуватимуть географічний принцип посіву.

Група A: «Гірник»Спорт», «ВПК-Агро», «Кремінь», «Металург» (Запоріжжя)

Група B: «Кристал» (Херсон), «Чорноморець», «Миколаїв», «Кривбас», «Таврія», «Нива» (Вінниця)

Група С: «Оболонь», «Альянс», «Діназ», «Вікторія», «Верес», «Полісся»

Група D: «Агробізнес», «Волинь», «Нива» (Тернопіль), «Прикарпаття», «Ужгород», «Епіцентр».

Базова дата матчів другого раунду – 16 вересня.

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