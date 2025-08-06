Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Був переможцем Ліги чемпіонів. Помер легендарний португальський футболіст

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Був переможцем Ліги чемпіонів. Помер легендарний португальський футболіст
Минулого сезону Жорже Кошта був призначений директором з професійного футболу в «Порту».
фото: EPA-EFE

Серце Кошти зупинилося у тренувальному центрі «Порту»

Колишній капітан «Порту» Жорже Кошта помер на 54-му році життя. Про смерть повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу португальського клубу.

Серце Кошти зупинилося у тренувальному центрі «Порту».

«Протягом усього життя – як на полі, так і поза ним – Жорже Кошта був уособленням головних цінностей нашого клубу: відданості, лідерства, пристрасті й незламної жаги до перемог. Його спадок назавжди залишиться з поколіннями вболівальників», – йдеться в офіційній заяві клубу.

Кошта, центральний захисник, був капітаном «Порту» у переможному фіналі Ліги чемпіонів 2004 року. У складі національної збірної Португалії він провів 50 матчів.

У клубі також згадали цитату Кошти: «Гравець «Порту» завжди ставить клуб вище за себе».

Жорже Кошта – вихованець клубної академії «Порту», за головну команду він провів 251 матч і забив 16 голів. Загалом за кар’єру виграв 24 трофеї, серед яких: Ліга чемпіонів, Кубок УЄФА, вісім чемпіонств у Прімейрі, п’ять Кубків і Суперкубків Португалії.

Після завершення ігрової кар’єри Кошта працював тренером, а минулого сезону був призначений директором з професійного футболу в «Порту».

Нагадаємо, колишній суддя ФІФА з В'єтнаму Чан Дінь Тхінь помер у віці 43 років.

Чан Дінь Тхінь 1 серпня був доставлений до лікарні після того, як знепритомнів під час чотирикілометрового забігу на витривалість у рамках обов'язкових передсезонних тестів суддів. Рефері помер вранці 3 серпня, точна причина смерті досі невідома.

«Федерація футболу В'єтнаму хотіла б висловити найглибші співчуття всій родині Чан Дінь Тхіня», – йдеться у повідомленні VFF.

Чан Дінь Тхінь був арбітром ФІФА у 2019 році. Він також є володарем нагороди «Срібний свисток-2025» за друге місце серед суддів у в'єтнамському футболі.

Теги: ФК Порту НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступним суперником «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів буде кіпрський «Пафос»
Визначився наступний суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів
31 липня, 10:37
Американець почав займатися боксом у в'язниці
Пішов з життя ексчемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях
28 липня, 20:40
Раніше Забарний наполягав, що не приєднається до «ПСЖ», поки в клубі залишається російський воротар
Забарний переходить у «ПСЖ». ЗМІ повідомили, коли відбудеться трансфер
26 липня, 00:14
21 липня 2024 сталевий канат атракціону обірвався, внаслідок чого 20-річного хлопець упав у Дніпро та загинув
Загибель хлопця на канатній дорозі у Києві: під суд піде п'ятеро осіб, причетних до трагедії
22 липня, 11:41
У складі московського «Спартака» футболіст двічі ставав чемпіоном СРСР
Легендарний ексгравець «Спартака» потрапив у базу «Миротворця»
15 липня, 15:49
Причини та всі обставини трагедії з'ясовує слідство
На Полтавщині в аквапарку загинула дитина
13 липня, 09:45
Операція РФ у газопроводі під Суджею: окупанти відкрили шокуючу правду
Операція РФ у газопроводі під Суджею: окупанти відкрили шокуючу правду
11 липня, 05:11
«Шахтар» розгромив фінський «Ільвес» у першому матчі кваліфікації Ліги Європи
«Шахтар» розгромив фінський «Ільвес» у першому матчі кваліфікації Ліги Європи
10 липня, 23:08
«Челсі» продовжує боротьбу за трофей
Визначився перший фіналіст клубного чемпіонату світу
9 липня, 10:03

Новини

Швейцарія – Україна: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Швейцарія – Україна: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Ярмоленко прокоментував поразку «Динамо» від «Пафосу»
Ярмоленко прокоментував поразку «Динамо» від «Пафосу»
Був переможцем Ліги чемпіонів. Помер легендарний португальський футболіст
Був переможцем Ліги чемпіонів. Помер легендарний португальський футболіст
Світоліна зазнала поразки в чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Монреалі
Світоліна зазнала поразки в чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Монреалі
Визначився склад збірної України з баскетболу на гру проти Швейцарії
Визначився склад збірної України з баскетболу на гру проти Швейцарії
12-річний харків’янин став наймолодшим чемпіоном дитячих змагань із сумо в Японії
12-річний харків’янин став наймолодшим чемпіоном дитячих змагань із сумо в Японії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
5987
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
4154
Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
4120
Пішов з життя чемпіон світу з футболу

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
4 серпня, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua