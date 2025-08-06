Був переможцем Ліги чемпіонів. Помер легендарний португальський футболіст

Минулого сезону Жорже Кошта був призначений директором з професійного футболу в «Порту».

Серце Кошти зупинилося у тренувальному центрі «Порту»

Колишній капітан «Порту» Жорже Кошта помер на 54-му році життя. Про смерть повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу португальського клубу.

Серце Кошти зупинилося у тренувальному центрі «Порту».

«Протягом усього життя – як на полі, так і поза ним – Жорже Кошта був уособленням головних цінностей нашого клубу: відданості, лідерства, пристрасті й незламної жаги до перемог. Його спадок назавжди залишиться з поколіннями вболівальників», – йдеться в офіційній заяві клубу.

Кошта, центральний захисник, був капітаном «Порту» у переможному фіналі Ліги чемпіонів 2004 року. У складі національної збірної Португалії він провів 50 матчів.

У клубі також згадали цитату Кошти: «Гравець «Порту» завжди ставить клуб вище за себе».

Жорже Кошта – вихованець клубної академії «Порту», за головну команду він провів 251 матч і забив 16 голів. Загалом за кар’єру виграв 24 трофеї, серед яких: Ліга чемпіонів, Кубок УЄФА, вісім чемпіонств у Прімейрі, п’ять Кубків і Суперкубків Португалії.

Після завершення ігрової кар’єри Кошта працював тренером, а минулого сезону був призначений директором з професійного футболу в «Порту».

Нагадаємо, колишній суддя ФІФА з В'єтнаму Чан Дінь Тхінь помер у віці 43 років.

Чан Дінь Тхінь 1 серпня був доставлений до лікарні після того, як знепритомнів під час чотирикілометрового забігу на витривалість у рамках обов'язкових передсезонних тестів суддів. Рефері помер вранці 3 серпня, точна причина смерті досі невідома.

«Федерація футболу В'єтнаму хотіла б висловити найглибші співчуття всій родині Чан Дінь Тхіня», – йдеться у повідомленні VFF.

Чан Дінь Тхінь був арбітром ФІФА у 2019 році. Він також є володарем нагороди «Срібний свисток-2025» за друге місце серед суддів у в'єтнамському футболі.