Кузьміна виграла гонку переслідування Голменколлена, Віта Семеренко - в топ-30
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Українська жіноча збірна з біатлону завершила сезон
23 березня на останньому етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені пройшла жіноча гонка переслідування.
Перемогла Анастасія Кузьміна зі Словаччини, другою фінішувала німкеня Деніз Херманн, а замкнула трійку Ханна Оберг зі Швеції.
Україну представили Віта Семеренко, Яна Бондар, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина.
1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 28.25,9 (0+0+0+0)
2. Деніз Херманн (Німеччина) - 1.42,1 (1+0+0+1)
3. Ханна Оберг (Швеція) - 2.01,1 (0+0+0+1) ...
30. Віта Семеренко (Україна) - 4.47,1 (1+1+1+1) ...
36. Валентина Семеренко (Україна) - 5.08,7 (0+3+1+0) ...
50. Анастасія Меркушина (Україна) - 6.11,5 (0+2+1+2)
Яна Бондар (Україна) була знята як кругова.
Цією гонкою українська жіноча збірна завершила сезон, адже в мас-старт ніхто з нашої команди не кваліфікувався.