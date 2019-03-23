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    Кузьміна виграла гонку переслідування Голменколлена, Віта Семеренко - в топ-30

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    Віта Семеренко - Кузьміна виграла гонку переслідування Голменколлена, Віта Семеренко - в топ-30
    Віта Семеренко
    УНІАН

    Українська жіноча збірна з біатлону завершила сезон

    23 березня на останньому етапі Кубка світу з біатлону в Голменколлені пройшла жіноча гонка переслідування.

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    Перемогла Анастасія Кузьміна зі Словаччини, другою фінішувала німкеня Деніз Херманн, а замкнула трійку Ханна Оберг зі Швеції.

    Україну представили Віта Семеренко, Яна Бондар, Валентина Семеренко та Анастасія Меркушина.

    1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) - 28.25,9 (0+0+0+0)
    2. Деніз Херманн (Німеччина) - 1.42,1 (1+0+0+1)
    3. Ханна Оберг (Швеція) - 2.01,1 (0+0+0+1) ...
    30. Віта Семеренко (Україна) - 4.47,1 (1+1+1+1) ...
    36. Валентина Семеренко (Україна) - 5.08,7 (0+3+1+0) ...
    50. Анастасія Меркушина (Україна) - 6.11,5 (0+2+1+2)
    Яна Бондар (Україна) була знята як кругова.

    Цією гонкою українська жіноча збірна завершила сезон, адже в мас-старт ніхто з нашої команди не кваліфікувався.

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    біатлон Валентина Семеренко Віта Семеренко Анастасія Меркушина Яна Бондар
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