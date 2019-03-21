  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кузьміна виграла заключний у сезоні спринт, а з ним - Кришталевий глобус. Українки - поза топ-20

    • Розсилка
    Анастасія Кузьміна доповнила колекцію ще одним трофеєм - Кузьміна виграла заключний у сезоні спринт, а з ним - Кришталевий глобус. Українки - поза топ-20
    Анастасія Кузьміна доповнила колекцію ще одним трофеєм
    srf.ch

    Дворазова олімпійська чемпіонка в спринті вкотре довела, що залишається найкращою спринтеркою світу

    Словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна, котра два тижні тому виграла спринт в Естерсунді (Швеція) і вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу, сьогодні, 21 березня, стала переможницею заключної спринтерської гонки в рамках Кубка світу-2018/2019.

    Читайте також

    Не дивлячись на один промах, дворазова олімпійська чемпіонка випередила усіх своїх суперниць за перегонами в Голменколлені (Норвегія) і вдруге в кар'єрі виграла Малий кришталевий глобус переможниці спринтерського кубкового заліку. Крім того, 34-річна Кузьміна в сезоні-2017/2018 ставала першою в генеральній класифікації гонки переслідування.

    Другою сьогодні фінішувала словачка Пауліна Фіалкова, третьою  - німкеня Франціска Пройсс.

    Українок було відразу семеро, але жодна з них чимось видатним не відзначилася. Найліпше виступила Віта Семеренко, котра не допустила жодного промаху, правда, простояла перед заключним пострілом стільки, що, як сама зізналася, швидше було б пробігти штрафне коло. «У спринті так не можна», - підсумувала Віта, яка посіла 28-ме місце.

    Решта українок стріляли катастрофічно погано. Звідси - результати: Яна Бондар (2 промахи) - 48-ме місце, Валентина Семеренко (3) - 55-те, Анастасія Меркушина (2) - 57-ме, Анна Кривонос (1) - 74-те, Надія Бєлкіна (3) - 77-ме, Катерина Бех (2) - 93-тє.

    Додамо, що для юних Кривонос і Бех то були дебютні гонки в рамках Кубка світу в кар'єрі. Анна отримала право стартувати завдяки вдалим результатам у Кубку IBU, Катерина - дякуючи перемозі на юніорському чемпіонаті світу.

    Завтра, 22 березня, на етапі Кубка світу в Голменколлені спринт побіжать чоловіки. Початок - 17:30 за київським часом.

     Читайте також: Українська красуня, яка не боїться експериментувати. Ефектні фото біатлоністки Анни Кривонос
    Читайте також
    біатлон спринт Валентина Семеренко Віта Семеренко Анастасія Меркушина Анастасія Кузьміна Яна Бондар Анна Кривонос Надія Бєлкіна Катерина Бех Франціска Пройсс Пауліна Фіалкова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ