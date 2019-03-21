Кузьміна виграла заключний у сезоні спринт, а з ним - Кришталевий глобус. Українки - поза топ-20



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Анастасія Кузьміна доповнила колекцію ще одним трофеєм srf.ch

Дворазова олімпійська чемпіонка в спринті вкотре довела, що залишається найкращою спринтеркою світу

Словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна, котра два тижні тому виграла спринт в Естерсунді (Швеція) і вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу, сьогодні, 21 березня, стала переможницею заключної спринтерської гонки в рамках Кубка світу-2018/2019.

Не дивлячись на один промах, дворазова олімпійська чемпіонка випередила усіх своїх суперниць за перегонами в Голменколлені (Норвегія) і вдруге в кар'єрі виграла Малий кришталевий глобус переможниці спринтерського кубкового заліку. Крім того, 34-річна Кузьміна в сезоні-2017/2018 ставала першою в генеральній класифікації гонки переслідування.

Другою сьогодні фінішувала словачка Пауліна Фіалкова, третьою - німкеня Франціска Пройсс.

Українок було відразу семеро, але жодна з них чимось видатним не відзначилася. Найліпше виступила Віта Семеренко, котра не допустила жодного промаху, правда, простояла перед заключним пострілом стільки, що, як сама зізналася, швидше було б пробігти штрафне коло. «У спринті так не можна», - підсумувала Віта, яка посіла 28-ме місце.

Решта українок стріляли катастрофічно погано. Звідси - результати: Яна Бондар (2 промахи) - 48-ме місце, Валентина Семеренко (3) - 55-те, Анастасія Меркушина (2) - 57-ме, Анна Кривонос (1) - 74-те, Надія Бєлкіна (3) - 77-ме, Катерина Бех (2) - 93-тє.

Додамо, що для юних Кривонос і Бех то були дебютні гонки в рамках Кубка світу в кар'єрі. Анна отримала право стартувати завдяки вдалим результатам у Кубку IBU, Катерина - дякуючи перемозі на юніорському чемпіонаті світу.

Завтра, 22 березня, на етапі Кубка світу в Голменколлені спринт побіжать чоловіки. Початок - 17:30 за київським часом.