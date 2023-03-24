Новий рекорд у футболі: у Чилі воротар забив гол зі 101 метра (відео)

Якщо цей результат буде підтверджено Книгою рекордів Гіннеса, то він поб'є поточний рекорд найдальшого гола в історії, який становить 96,01 м

Аргентинський воротар чилійського футбольного клубу «Кобресаль» Леандро Рекена відзначився надзвичайним голом, забивши м’яч у сітку воріт суперників зі свого воротарського майданчика. Про це повідомляє TNT Sports Chile у Twitter.

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Як пише видання, гол було забито зі 101 метра, що є новим рекордом у футболі. Після матчу клуб послав заявку на рекорд Гіннесса.

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Así fue la anotación de Leandro Requena desde su propia puerta y que dejó a Brayan Cortés quieto, provocando el error del portero albo en el #CSLvsCCxTNTSports. pic.twitter.com/HDL2K22QnS Будь ласка, читайте текст після реклами March 18, 2023

На 77 хвилині гри чемпіонату Чилі з «Коло-Коло» з рахунком 2:0 на користь «Кобресаля» Рекен вибив м’яч зі свого воротарського майданчика у бік воріт суперників. М’яч ударився об газон на чужій половині поля та перестрибнув воротаря гостей Браяна Кортеса, після чого влучив у ворота. У результаті «Кобресаль» переміг із рахунком 3:1, а Рекен незабаром офіційно може стати автором рекордного голу.

Нагадаємо, що організатори Чемпіонату світу з футболу 2030 року виключили Україну зі спільної з Португалією та Іспанією заявки на проведення змагань.

До слова, останній представник України у цьогорічному сезоні розіграшу Ліги Європи футбольний клуб «Шахтар» припинив похід за трофеєм, розгромно поступившись супернику в 1/8 фіналу.