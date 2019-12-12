Kyiv not Kiev: Міжнародна федерація гімнастики почала правильно писати назву столиці України



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У червні 2019 року Рада США з географічних назв ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України у міжнародній базі

В останній рік зміни до правил написання вносять провідні засоби масової інформації світу: The Guardian, The New York Times, Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, BBC

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) та Європейський гімнастичний союз (UEG) змінили в своїй офіційній документації написання української столиці з «Kiev» на «Kyiv». Таке рішення вони прийняли напередодні 36-го Чемпіонату Європи з художньої гімнастики, який відбудеться у Києві, повідомляє Sport.ua.

Перед тим до двох організацій з проханням писати «Kyiv» офіційно звернулася Федерація художньої гімнастики України (UGF) і Оргкомітет Чемпіонату Європи з художньої гімнастики «Київ-2020».

Своє звернення українці мотивували кількома аргументами. По-перше, Чемпіонат Європи з художньої гімнастики відбудеться у Києві у травні 2020 року. А в офіційному логотипі Чемпіонату, який у листопаді вже був затверджений Європейським гімнастичним союзом, написано «KУIV 2020».

По-друге, транслітерація «Kyiv» є більш коректною і вже цілий ряд міжнародних організацій перейшли саме на такий варіант написання.

У Федерації художньої гімнастики України наголошують, що до змагань, які відбудуться у Києві саме напередодні Олімпіади-2020, буде прикута увага провідних засобів масової інформації. До столиці України прибудуть десятки делегацій з різних країн світу. Відтак зміна назви в офіційній документації допоможе в тому числі уникнути плутанини в комунікації.

«Ми вдячні, що Міжнародна федерація гімнастики та Європейський гімнастичний союз прийняли рішення змінити написання на «Kyiv» фактично миттєво після нашого звернення. Наступного року весь спортивний світ слідкуватиме за подіями у Києві під час Чемпіонату Європи з художньої гімнастики. Заходи такого рівня є додатковим стимулом, щоб зберігати національну ідентичність та поважати ідентичність інших», - прокоментувала віце-президент Федерації гімнастики України Ірина Дерюгіна.

Вона також повідомила, що офіційне представлення логотипу та гасла Чемпіонату відбудеться в Києві у січні 2020 року.

Нагадаємо, у 2012 році написання назви української столиці як «Kyiv» було визнане Х Конференцією ООН з географічних назв.

У червні 2019 р. Рада США з географічних назв ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України у міжнародній базі.

У жовтні 2019 р. транслітерацію змінила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА). Після цього міжнародні аеропорти світу масово змінюють написання української столиці з «Kiev» на «Kyiv».

В останній рік зміни до правил написання вносять провідні засоби масової інформації світу: The Guardian, The New York Times, Associated Press, The Washington Post, The Wall Street Journal, BBC та багато інших.