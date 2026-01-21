Головна Спорт Новини
Латвійські канали вмикатимуть рекламу під час виступу росіян на Олімпіаді-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Латвійські канали вмикатимуть рекламу під час виступу росіян на Олімпіаді-2026
У Латвії не хочуть бачити виступи росіян під час Олімпіади
фото: Reuters

Латвійські телеканали вже включали рекламу під час виступу росіян під час чемпіонату Європи з санного спорту

Директор спортивних програм латвійської телекомпанії TV3 Group Томс Цирценіс заявив, що під час виступу російських спортсменів на Олімпіаді-2026 на каналах будуть вмикати рекламу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LETA.

За словами Цирценіса, латвійські телеканали вже включали рекламу під час виступу росіян під час чемпіонату Європи з санного спорту та мають намір робити так само на Олімпійських іграх у Мілані.

«Спочатку ми навіть розглядали можливість не показувати змагання з санного спорту, але це зашкодило б латвійським саночникам, для яких це олімпійський рік, і вони змушені змагатися...

Це навмисне редакційне рішення, а не технічний збіг, тому ці моменти використовуються для запланованих рекламних пауз», – заявив Цирценс.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

