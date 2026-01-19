Латвія викрила агентів, які передавали РФ інформацію про військову техніку для України
Прихильники Росії намагалися проникнути на оборонні заводи та збирали інформацію про пересування техніки
Служба державної безпеки Латвії затримала щонайменше трьох осіб, пов’язаних з угрупованням «Антифашисти Прибалтики». Йому приписують створення мережі інформаторів, які протягом тривалого часу передавали російським спецслужбам дані про пересування військової техніки, українців та прихильників України в Латвії.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.
За даними латвійського мовника, учасники угруповання були прихильниками Росії. Вони намагалися проникнути на заводи з виробництва дронів у Латвії, збирали інформацію про пересування військової техніки, а також про тих, хто жертвує Україні або носить українську символіку.
Служба державної безпеки Латвії порушила кримінальне провадження проти цього угруповання в листопаді 2022 року. Станом на 2026 рік в Латвії під судом перебувають двоє учасників угруповання – Тетяна Андрієц і Олександр Жгун. Інші – Сергій Васильєв, Вікторія Матуле, Роман Самуль і Станіслав Букайнс – втекли до Росії або Білорусі.
В рамках розслідування справи угруповання поліція Латвії затримала Ігоря Андрєєва, який був охоронцем магазину. Він збирав для угруповання персональні дані тих людей, хто мав символіку України – передавав номери автомобілів цих людей, персональні дані клієнтів магазину тощо. Охоронець передавав дані Сергію Васильєву.
Служба державної безпеки Латвії заарештувала дружину Васильєва – Івету Балоде. Згідно з матеріалами, вона також повідомляла про пересування військової техніки та регулярно їздила з Латвії до Росії. Раніше суд постановив заарештувати і Євгена Окса, який працює у фінансовій сфері та є близьким другом Васильєва.
Зазначається, що угруповання «Антифашисти Латвії» курувало ФСБ. Сергій Васильєв активно спілкувався та передавав зібрані дані росіянину Сергію Колесникову. Він є ексспівробітником ФСБ, але за даними спецслужб Латвії Колесников досі співпрацює з ФСБ.
До слова, контррозвідка СБУ спільно зі спецслужбами Великої Британії викрила британця Росса Девіда Катмора. За даними слідства, він протягом 2024-2025 років здійснював розвідувальну та диверсійну діяльність на території України за наказом РФ.
Коментарі — 0