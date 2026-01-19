Головна Світ Політика
search button user button menu button

Латвія викрила агентів, які передавали РФ інформацію про військову техніку для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Латвія викрила агентів, які передавали РФ інформацію про військову техніку для України
Служба державної безпеки країни порушила кримінальне провадження проти угруповання, яке курувала ФСБ, у листопаді 2022 року
фото: Служба державної безпеки Латвії

Прихильники Росії намагалися проникнути на оборонні заводи та збирали інформацію про пересування техніки

Служба державної безпеки Латвії затримала щонайменше трьох осіб, пов’язаних з угрупованням «Антифашисти Прибалтики». Йому приписують створення мережі інформаторів, які протягом тривалого часу передавали російським спецслужбам дані про пересування військової техніки, українців та прихильників України в Латвії.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

За даними латвійського мовника, учасники угруповання були прихильниками Росії. Вони намагалися проникнути на заводи з виробництва дронів у Латвії, збирали інформацію про пересування військової техніки, а також про тих, хто жертвує Україні або носить українську символіку.

Служба державної безпеки Латвії порушила кримінальне провадження проти цього угруповання в листопаді 2022 року. Станом на 2026 рік в Латвії під судом перебувають двоє учасників угруповання – Тетяна Андрієц і Олександр Жгун. Інші – Сергій Васильєв, Вікторія Матуле, Роман Самуль і Станіслав Букайнс – втекли до Росії або Білорусі.

В рамках розслідування справи угруповання поліція Латвії затримала Ігоря Андрєєва, який був охоронцем магазину. Він збирав для угруповання персональні дані тих людей, хто мав символіку України – передавав номери автомобілів цих людей, персональні дані клієнтів магазину тощо. Охоронець передавав дані Сергію Васильєву.

Служба державної безпеки Латвії заарештувала дружину Васильєва – Івету Балоде. Згідно з матеріалами, вона також повідомляла про пересування військової техніки та регулярно їздила з Латвії до Росії. Раніше суд постановив заарештувати і Євгена Окса, який працює у фінансовій сфері та є близьким другом Васильєва.

Зазначається, що угруповання «Антифашисти Латвії» курувало ФСБ. Сергій Васильєв активно спілкувався та передавав зібрані дані росіянину Сергію Колесникову. Він є ексспівробітником ФСБ, але за даними спецслужб Латвії Колесников досі співпрацює з ФСБ.

До слова, контррозвідка СБУ спільно зі спецслужбами Великої Британії викрила британця Росса Девіда Катмора. За даними слідства, він протягом 2024-2025 років здійснював розвідувальну та диверсійну діяльність на території України за наказом РФ.

Читайте також:

Теги: Латвія російські агенти військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від початку повномасштабної війни Фінляндія надала Україні військову допомогу на мільярди євро
Фінляндія прискорено сформувала 31-й пакет військової допомоги Україні
17 сiчня, 05:06
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 515 танків
Втрати ворога станом на 7 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
7 сiчня, 06:56
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 512 танків
Втрати ворога станом на 6 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
6 сiчня, 06:58
Білорусь переправляла до Росії техніку протягом кількох місяців у 2025 році
Білорусь протягом місяців відправляла Росії ешелони військової техніки
1 сiчня, 13:07
Окрім огорожі, облаштовано супровідну інфраструктуру: дороги для патрулювання, технічні платформи, контрольні пункти
Латвія завершила будівництво бар'єру на кордоні з Росією
29 грудня, 2025, 22:59
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 459 танків
Втрати ворога станом на 26 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
26 грудня, 2025, 06:57
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 456 танків
Втрати ворога станом на 25 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
25 грудня, 2025, 06:54
Українця було затримано у швейцарському кантоні Тургау ще в середині травня
Німеччина заарештувала українця у справі про підготовку диверсій на залізниці
23 грудня, 2025, 19:31
Росіяни почали пересуватися на фронті за допомогою живої сили
Росіяни через втрату техніки йдуть у штурм на конях (фото)
22 грудня, 2025, 17:36

Політика

Латвія викрила агентів, які передавали РФ інформацію про військову техніку для України
Латвія викрила агентів, які передавали РФ інформацію про військову техніку для України
Без участі США, але з Україною: ЄС обговорює нову оборонну коаліцію
Без участі США, але з Україною: ЄС обговорює нову оборонну коаліцію
Лукашенко отримав запрошення до Ради миру Трампа щодо Гази
Лукашенко отримав запрошення до Ради миру Трампа щодо Гази
Брюссель запевнив: конфлікт через Гренландію не торкнеться України
Брюссель запевнив: конфлікт через Гренландію не торкнеться України
Начальники генштабів НАТО обговорять фронт і подальшу допомогу Україні
Начальники генштабів НАТО обговорять фронт і подальшу допомогу Україні
Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов'язаним «думати виключно про мир»
Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов'язаним «думати виключно про мир»

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua