Найбільш самозакоханий баскетболіст в історії обійшов Майкла Джордана



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леброн Джеймс досяг значних статистичних успіхів cbssports.com

Леброн Джеймс вийшов на четверте місце за кількістю набраних очок у кар'єрі

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс встановив ще одне досягнення в рамках Національної баскетбольної асоціації. Він зумів піднятися на четверту сходинку за результативністю серед всіх гравців в історії Ліги.

У матчі проти «Денвер Наґґетс» (99:115) Джеймс заробив 31 очко, що дозволило йому досягти позначки в 32 тисячі 311 очок за кар'єру.

Після поєдинку з «Денвером» Леброн на 19 очок випереджає тепер уже п'ятого Майкла Джордана, у який під час своїх виступів в Лізі заробив 32 292 очок.

Вище Джеймса знаходяться тільки Карім Абдул-Джаббар (38 387 очок), Карл Мелоун (36 928) і Кобі Браянт (33 643).

Також форвард «Лейкерс» став першим гравцем в історії НБА, який увійшов одночасно в топ-10 найкращих асистентів і бомбардирів. Леброн Джеймс може бути собою задоволений. А успіхи команди? То так, другорядне. Наразі з 30-ма перемогами і 35-ма поразками «Лос-Анджелес Лейкерс» посідають 11-те місце в таблиці Західної конференції і не потрапляють у плей-оф.

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