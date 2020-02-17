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    У «Барселони» є власна «фабрика тролів» - боти нахвалюють мудрість керівництва та травлять Мессі

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    Бартомеу винайняв троллів, щоб &laquo;травити&raquo;&nbsp;Мессі - У «Барселони» є власна «фабрика тролів» - боти нахвалюють мудрість керівництва та травлять Мессі
    Бартомеу винайняв троллів, щоб «травити» Мессі

    Мова ворожнечі за гроші «сосьос»

    Іспанське ЗМІ SER Catalunya провело розслідування, підсумком якого стала сенсація - виявляється принцип «більше, ніж клуб» полягає не у власне спорті, а нав’язується через «фабрику тролів».

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    Журналісти без кордонів встановили, що у іспанського клубу укладено контракт з компанією I3 Ventures.

    Це такі собі піарники, а насправді - «фабрика тролів» з десятками акаунтів на Facebook і Twitter. Офіційне їх завдання - підтримання іміджу клубу, а насправді - лише його президента - Жозепа Бартомеу.

    Досягається це не лише завдяки вихвалянням боса, але й поширенням мови ворожнечі. Мішенями ботів в різний час були зірки клубу - Ліонель Мессі, Жеррар Піке, а також екстренер клубу Жозеп Гвардіола та екссуперник Бартомеу у боротьбі за крісло президента «Барселони» Жоан Лапорта.

    Вся ця мова ворожнечі від ботів з I3 Ventures обійшлася іспанському клубу в 1 млн євро. Нагадаємо, «Барселона» - не приватна власніть олігархів чи шейхів, а суспільне надбання членів клубу, які фінансують команду за рахунок своїх внесків. Таким чином, члени клуби сплатили й послуги ботів, які прославляли президента, який є виборним.

    У «Барселоні» визнають факт співпраці з піарниками, але стверджують, що вимагали публікації тільки позитивних постів.

    Джерело: Главком СПОРТ

    фабрика тролів Ліонель Мессі Хосеп Ґвардіола ФК Барселона
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