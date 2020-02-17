У «Барселони» є власна «фабрика тролів» - боти нахвалюють мудрість керівництва та травлять Мессі



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Бартомеу винайняв троллів, щоб «травити» Мессі

Мова ворожнечі за гроші «сосьос»

Іспанське ЗМІ SER Catalunya провело розслідування, підсумком якого стала сенсація - виявляється принцип «більше, ніж клуб» полягає не у власне спорті, а нав’язується через «фабрику тролів».

Журналісти без кордонів встановили, що у іспанського клубу укладено контракт з компанією I3 Ventures.

Це такі собі піарники, а насправді - «фабрика тролів» з десятками акаунтів на Facebook і Twitter. Офіційне їх завдання - підтримання іміджу клубу, а насправді - лише його президента - Жозепа Бартомеу.

Досягається це не лише завдяки вихвалянням боса, але й поширенням мови ворожнечі. Мішенями ботів в різний час були зірки клубу - Ліонель Мессі, Жеррар Піке, а також екстренер клубу Жозеп Гвардіола та екссуперник Бартомеу у боротьбі за крісло президента «Барселони» Жоан Лапорта.

Вся ця мова ворожнечі від ботів з I3 Ventures обійшлася іспанському клубу в 1 млн євро. Нагадаємо, «Барселона» - не приватна власніть олігархів чи шейхів, а суспільне надбання членів клубу, які фінансують команду за рахунок своїх внесків. Таким чином, члени клуби сплатили й послуги ботів, які прославляли президента, який є виборним.

У «Барселоні» визнають факт співпраці з піарниками, але стверджують, що вимагали публікації тільки позитивних постів.

Джерело: Главком СПОРТ