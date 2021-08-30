Українська тенісистка виграла «золото» Паралімпіади, не програвши жодного гейма

Марина Литовченко вперше стала чемпіонкою Ігор

У шостий змагальний день на Паралімпіаді в Токіо збірна України здобула вже чотири нагороди. Золоту медаль поклала в командну скарбничку тенісистка Марина Литовченко. 30-річна спортсменка провела на турнірі 5 матчів і не програла жодного гейма.

П’ять років тому у Ріо-2016 Марина була бронзовим призером. Тоді чемпіонами стали Наталія Косміна та чоловіча команда. Тож Литовченко принесла Україні третє в історії.

30 серпня на п’єдестал піднімалися також Андрій Дорошенко, який став другим у стрільбі з десяти метрів з пневматичної гвинтівки, «срібло» також дісталося Віктору Дідуху в змаганнях з настільного тенісу. Бронзову нагороду виборола Ірина Щетник у фіналі стрільби з 10 метрів з пневматичної гвинтіки.

Після п’яти днів змагань у Токіо збірна України посідає п’яте загальнокомандне місце в медальному заліку.