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    Українська тенісистка виграла «золото» Паралімпіади, не програвши жодного гейма

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    Марина Литовченко вперше стала переможницею Паралімпіади - Українська тенісистка виграла «золото» Паралімпіади, не програвши жодного гейма
    Марина Литовченко вперше стала переможницею Паралімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Марина Литовченко вперше стала чемпіонкою Ігор

    У шостий змагальний день на Паралімпіаді в Токіо збірна України здобула вже чотири нагороди. Золоту медаль поклала в командну скарбничку тенісистка Марина Литовченко. 30-річна спортсменка провела на турнірі 5 матчів і не програла жодного гейма.

    П’ять років тому у Ріо-2016 Марина була бронзовим призером. Тоді чемпіонами стали Наталія Косміна та чоловіча команда. Тож Литовченко принесла Україні третє в історії.

    30 серпня на п’єдестал піднімалися також Андрій Дорошенко, який став другим у стрільбі з десяти метрів з пневматичної гвинтівки, «срібло» також дісталося Віктору Дідуху в змаганнях з настільного тенісу. Бронзову нагороду виборола Ірина Щетник у фіналі стрільби з 10 метрів з пневматичної гвинтіки.

    Після п’яти днів змагань у Токіо збірна України посідає п’яте загальнокомандне місце в медальному заліку.

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    Теги: паралімпійські ігри
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    Українська тенісистка виграла «золото» Паралімпіади, не програвши жодного гейма