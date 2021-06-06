Легендарний стаєр не виконав олімпійський норматив

Мо Фара не виступить на Іграх на коронній дистанції

Мо Фара не вклався в потрібний час на дистанції 10 000 метрів

Чотириразовий олімпійський чемпіон британський бігун Мо Фара не виконав норматив для участі в Олімпійських іграх в Токіо в бігу на дистанції 10 000 метрів.

На Кубку Європи в британському Бірмінгемі Фара показав восьмий результат, подолавши дистанцію за 27 хвилин 50,64 секунди. Олімпійський норматив ж становить 27 хвилин 28 секунд.

38-річний Фара завоював по дві золоті медалі в забігах на 5 000 і 10 000 метрів на Олімпійських іграх 2012 і 2016 років. Крім того, він є шестиразовим чемпіоном світу і п'ятикратним – Європи.

Після Олімпіади в Токіо він збирався завершити кар’єру.

«Знаю, що говорив про це раніше, але зараз я налаштований серйозно. Якщо не брати до уваги Олімпіаду, то я проведу ще один-два марафони, і на цьому все. Я повинен проводити більше часу зі своїми дітьми», – заявляв британець.