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    Легендарний Пак’яо поступився в останньому бою

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    Менні Пак'яо поступився одноголосним рішенням суддів - Легендарний Пак’яо поступився в останньому бою
    Менні Пак'яо поступився одноголосним рішенням суддів
    Фото з відкритих джерел

    Філіппінський боксер не витримав тиску кубинця Угаса

    Кубинський боксер Йорденіс Угас (27-4, 12 КО) переміг одноголосним рішенням суддів філіппінця Менні Пак’яо (62-8-2, 39 КО) і захистив титул чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі на боксерському турнірі.

    Поєдинок Угас – Пак’яо пройшов на «Ті-Мобайл Арені» в Лас-Вегасі.

    Спочатку суперником Пак’яо мав стати чемпіон світу за версіями WBC і IBF Еррол Спенс, проте бій був скасований. Причиною скасування бою стала травма, отримана Спенсом, – мова йде про розрив сітківки лівого ока. Спортсмен переніс екстрену операцію.

    Для 42-річного Пак’яо цей поєдинок став першим з липня 2019 року. Тоді він за очками переміг Кіта Турмана, відібравши у нього пояс за версією WBA Super в напівсередній вазі. Згодом Менні був позбавлений цієї регалії за тривалий простій.

    Очевидно, це був останній поєдинок уславленого боксера. Він є єдиним у світі, хто був чемпіоном світу у восьми вагових категоріях.

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    Теги: мова WBA Еррол Спенс
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    Легендарний Пак’яо поступився в останньому бою