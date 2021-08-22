Легендарний Пак’яо поступився в останньому бою
Філіппінський боксер не витримав тиску кубинця Угаса
Кубинський боксер Йорденіс Угас (27-4, 12 КО) переміг одноголосним рішенням суддів філіппінця Менні Пак’яо (62-8-2, 39 КО) і захистив титул чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі на боксерському турнірі.
Поєдинок Угас – Пак’яо пройшов на «Ті-Мобайл Арені» в Лас-Вегасі.
Спочатку суперником Пак’яо мав стати чемпіон світу за версіями WBC і IBF Еррол Спенс, проте бій був скасований. Причиною скасування бою стала травма, отримана Спенсом, – мова йде про розрив сітківки лівого ока. Спортсмен переніс екстрену операцію.
Для 42-річного Пак’яо цей поєдинок став першим з липня 2019 року. Тоді він за очками переміг Кіта Турмана, відібравши у нього пояс за версією WBA Super в напівсередній вазі. Згодом Менні був позбавлений цієї регалії за тривалий простій.
Очевидно, це був останній поєдинок уславленого боксера. Він є єдиним у світі, хто був чемпіоном світу у восьми вагових категоріях.
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