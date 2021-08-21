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    Українка, яку звинувачували в шахрайстві, стала віце-чемпіонкою Європи

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    Юлія Осьмак стала віце-чемпіонкою Європи&nbsp; - Українка, яку звинувачували в шахрайстві, стала віце-чемпіонкою Європи
    Юлія Осьмак стала віце-чемпіонкою Європи 
    Фото з відкритих джерел

    Юлії Осьмак пів очка не вистачило, щоб стати переможницею першості континенту

    Шахістка Юлія Осьмак стала другою на чемпіонаті Європи, який завершився в румунському місті Ясси. Ще одна українка, Наталя Букса, лише через примхи додаткового коефіцієнту поступилася третім місцем польці Олівії Колбасі. Перемогла на чемпіонаті континенту Еліна Даніелян з Вірменії.

    В турнірі взяли участь 117 спортсменок. Він проводився за швейцарською системою (коли зустрічаються суперники, які розташовані поруч в турнірній таблиці). В 11 турах Осьмак набрала 8,5 очок, Букса – 8.

    «Юлія і Наталя порадували як високими місцями, так і якістю гри, – сказав sport.24tv віце-президент Федерації шахів України Павло Куфтирєв. – Це додає нам впевненості напередодні важливих командних турнірів. 16 – 24 вересня в Македонії відбудеться клубний чемпіонат Європи, а вже 26 вересня в іспанському Сітжесі стартує командний чемпіонат світу серед жінок».

    Юля Осьмак, нагадаємо, навесні стала чемпіонкою світу серед студентів. Турнір проводився в онлайн-форматі, і її не без участі росіян звинуватили в шахрайстві. Тепер очевидно, що інкримінація була упередженою.

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    Теги: Олімпіада шахи Юлія Осьмак
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    Українка, яку звинувачували в шахрайстві, стала віце-чемпіонкою Європи