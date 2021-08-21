Українка, яку звинувачували в шахрайстві, стала віце-чемпіонкою Європи

Юлії Осьмак пів очка не вистачило, щоб стати переможницею першості континенту

Шахістка Юлія Осьмак стала другою на чемпіонаті Європи, який завершився в румунському місті Ясси. Ще одна українка, Наталя Букса, лише через примхи додаткового коефіцієнту поступилася третім місцем польці Олівії Колбасі. Перемогла на чемпіонаті континенту Еліна Даніелян з Вірменії.

В турнірі взяли участь 117 спортсменок. Він проводився за швейцарською системою (коли зустрічаються суперники, які розташовані поруч в турнірній таблиці). В 11 турах Осьмак набрала 8,5 очок, Букса – 8.

«Юлія і Наталя порадували як високими місцями, так і якістю гри, – сказав sport.24tv віце-президент Федерації шахів України Павло Куфтирєв. – Це додає нам впевненості напередодні важливих командних турнірів. 16 – 24 вересня в Македонії відбудеться клубний чемпіонат Європи, а вже 26 вересня в іспанському Сітжесі стартує командний чемпіонат світу серед жінок».

Юля Осьмак, нагадаємо, навесні стала чемпіонкою світу серед студентів. Турнір проводився в онлайн-форматі, і її не без участі росіян звинуватили в шахрайстві. Тепер очевидно, що інкримінація була упередженою.