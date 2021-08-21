Директорку траси «Формули 1» вбили через ревнощі до жінки

За тиждень на автодромі «Спа-Франкоршам» має пройти етап Королівських гонок

Директорку бельгійського автодрому «Спа-Франкоршам» Наталі Має знайшли вбитою у власному будинку. Про це повідомив портал F1i.

За версією слідства, Має, а також її подругу, застрелив чоловік убитої Франц Дубуа. Після скоєня злочину він покінчив життя самогубством.

Як повідомляє The Sun із посиланням на правоохоронців, Дюбуа застав Наталі в спальні, коли вона розважалася зі своєю коханкою 53-річною Енн Лоуренс.

На трасі «Спа-Франкоршам» регулярно проходять заїзди серії GP2, гонки 24 години Спа, а також етап сезону «Формули-1» - Гран-прі Бельгії. У нинішньому сезоні гонка «Формули-1» на цьому автодромі має пройти 29 серпня.

Вперше заїзд «Формули-1» пройшов на цій трасі 1925 року. Частіше за інших на бельгіскому автодромі перемагав німецький пілот Міхаель Шумахер. У минулому році Гран-прі Бельгії виграв британець Льюїс Гемілтон, для нього ця перемога стала четвертою в кар'єрі. Раніше він також перемагав на трасі в 2017, 2015 і 2010 році.