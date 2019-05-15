Легендарний український шахіст ввосьме виграв Меморіал Капабланки (фото)



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Василь Іванчук здобув першу перемогу після 50-ти Офіційний сайт турніру

Василь Іванчук давно не тішив гучними перемогами

У Гавані відбувся 54-й Меморіал Хосе-Рауля Капабланки, в якому тріумфував український гросмейстер Василь Іванчук. Усього за перемогу у два кола сперечалися шестеро шахістів.

Для львів’янина Іванчука цей турнір був особливим. По-перше, він вже сім разів ставав тут найкращим, а, по-друге, це був перший турнір Василя після того, як йому виповнилося 50 років.

Реально на перше місце претендували лише троє шахістів. Крім українця, це молодий американець Сем Севіан та Давид Антон з Іспанії. Проте, одразу зі старту лідерство захопив саме Іванчук. Він грав у технічній манері, не намагаючись форсувати події. Майстерність і краще розуміння позиції принесли Василю дві перемоги у першому колі.

Василь Іванчук вирвав перемогу в останньому турі

На старті другого кола львів’янин додав ще два виграші. І знову - технічні дії, прагнення до простих зовні, але стратегічно складних позицій, де гра на нюансах краще вдавалося більш досвідченому шахісту.

За два тури до фінішу Іванчук на очко випереджав Антона. І тут у нашого шахіста сталася єдина на турнірі осічка. Він чорними поступився Севіану, причому цього разу не врятував туровий ендшпіль, де можна було боротися за нічию.

Проте в останньому раунді у досить нервовій партії з рейтинг-фаворитом Башкараном Адхібаном з Індії Василь все ж таки взяв гору. Таким чином, українець здобув перемоги у половині зустрічей. Остаточні підсумки: Іванчук – 7 очок з 10-ти можливих, Антон та Севіан – по 6,5.

Крім усього іншого, Іванчук переконливо довів, що перемагати можна й після 50-ти.

Джерело: Укрінформ