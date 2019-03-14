Україна провалила поєдинок заключного туру і залишилася без медалей чемпіонату світу з шахів



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На цей раз сестри Марія і Анна Музичук не змогли витягти команду на п'єдестал Українські шахи

Наші шахістки спромоглися лише на одну нічию при трьох поразках

Жіноча збірна України залишилася без медалей командного чемпіонату світу з шахів, який сьогодні, 14 березня, завершився в Астані (Казахстан).

Щоб зберегти місце у трійці призерів, підопічним Михайла Бродського вартувало не програти достроковим переможницям турніру китаянкам.

Замість того українки програли три партії з чотирьох: Анна Музичук поступилася Шень Ян, Ганна Ушеніна - Лей Тінцзе, Інна Гапоненко - Дін Ісінь. Внічию на першій дошці змогла зіграти лише Марія Музичук, котра розійшлася миром з Тань Чжун'ї.

0,5:3,5 - наша команда з 12-очковим доробком залишилася лише четвертою. Як і очікувалося, збірні Росії і Грузії, яких за умови поразки України влаштовувала нічия, усі чотири партії звели до мирних підсумків і разом ступили на п'єдестал.

Китай виграв чемпіонат світу зі стовідсотковим показником - 18 очок. Росія друга - 14 пунктів, Грузія третя - 12.

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